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WhatsApp, Sesli Durum Özelliği Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarının başında gelen WhatsApp, kullanıcılarına Sesli Durum paylaşma özelliği getiriyor.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarının başında gelen WhatsApp, kullanıcılarına Sesli Durum paylaşma özelliği getiriyor.

Yeni gelen Android sürümü ile beraber kullanıcılar artık ses kaydı alarak durum paylaşımı yapabilecekler. En fazla 30 saniye sürecek olan bu kayıtlar, istenirse herkese istenirse belirli kişilere gösterilebilecek.

WhatsApp uygulamasına giriş yaptıktan sonra durum kısmına giriş yapın. Ardından metin halinde bulunana durum kısmına tıklayarak, “ses kaydetme düğmesine” 30 saniyelik sesli durumunu kolaylıkla oluşturun.

whatsapp güncelleme

WhatsApp, getirdiği yeni özelliklerle beraber kullanıcıların kullanım deneyimini artırmaya devam ediyor. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla yeniliği WhatsApp cephesinden bekleyebiliriz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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