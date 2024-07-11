Cepkolik
Ana Sayfa » Sosyal Medya » WhatsApp, Sesli Mesajlara Altyazı Özelliği Getiriyor!
Sosyal Medya

WhatsApp, Sesli Mesajlara Altyazı Özelliği Getiriyor!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
11 Temmuz 2024
2 Görüntüleme 0
whaatsapp yeni özellik

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen WhatsApp, gönderilen sesli mesajların altında artık altyazı da ekleyecek.

Beta sürümünde birçok yeni özellik test edilirken bugün yeni bir gelişme haberi daha de paylaşıldı. Bir süredir üzerinde çalışılan sesli mesajları metin olarak okumanızı olanak sağlayacak özelliğin yanı sıra sesli mesajlara da altyazı seçeceği geliyor. Şu an için Beta aşamasında olan bu özellik Android kullanıcıları tarafından test edilmeye başlandı.

Yapılan haberlere göre, bazı beta test kullanıcıları gelen ve giden sesli mesajlar için transkripsiyon özelliğini etkinleştirebiliyor ve bu da kullanıcı gizliliğini korumak için ek bir veri paketi indirmeyi gerektiriyor. Şu an için sadece test aşamasında olsa da ilerleyen güncellemelerde tüm kullanıcıların beğenisine açılacak.

whaatsapp yeni özellik

WhatsApp, bir süredir kullanıcıların dile getirdiği sorunlara kolay veriyor. Uzun zamandır çalışmaları sürdürdüğü birçok özelliği yakın zamanda kullanıma sunacak.

Redmi K70 Ultra, 24GB RAM ve 1TB Depolama Sunacak!

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0