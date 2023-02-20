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WhatsApp Sonunda Beklenen Özelliği iOS’a Getirdi!

Günümüzün en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, güncelleme birlikte artık iPhone modellerinde de görüntülü görüşme sırasında resim içinde resim özelliğini kullanıma sunuyor.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, güncelleme birlikte artık iPhone modellerinde de görüntülü görüşme sırasında resim içinde resim özelliğini kullanıma sunuyor.

WhatsApp, her geçen gün kullanıcıların deneyimini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 2023 yılıyla beraber Android için bir dizi yenilik yayınlandı. Bununla beraber iOS tarafına güncellemeler gelmeye devam ediyor.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde Android kullanıcıları için görüntülü görüşmeler sırasında resim içinde PiP özelliğini kullanıma sunmuştu. Aradan çok zaman geçmeden aynı özellik, iOS kullanıcılar için geleceği bilgisi de yayınlandı.

WhatsApp yeni özellik

Yeni gelecek özellikle beraber iOS kullanıcıları, görüntülü aramalar esnasında diğer uygulamalara rahatlıkla geçiş yapabilecek ve böylece görüntülü konuşma esnasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak.

Bu güncellemenin sadece iOS kullanıcıları için olduğunu tekrar hatırlatalım. PiP gibi diğer özellike zaten daha önceden Android kullanıcılarına sunulmuştu. WhatsApp’ın ekran içinde ekran dahil yeni getirdiği özelliklerini kullanmak için App Store’dan güncellemeyi indirebilirsiniz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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