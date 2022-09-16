WhatsApp, Uzun Zamandır Beklenen Özelliği Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen WhatsApp, uzun yıllardır beklenen çevrimiçi gizleme özelliğinin kısa zamanda geleceğini açıkladı.

WhatsApp, bir süredir kullanıcıların isteklerine daha çok kulak vermeye başladı ki, her ay düzenli olarak güncelleme yapamaya özen gösterdi. Son görülme kapatma özelliğinin gelmesinin ardından kullanıcıların büyük bir istekle dile getirdiği çevrimiçi gizleme özelliği nihayet geliyor.

Kullanıcılar yeni özellikle beraber kimlerin çevrimiçi durumunu görebileceğini belirleyebilecek. Özellikle iş ve okul hayatında sıklıkla sorun yaşanan bu durum, yeni gelecek güncelleme ile beraber artık sona erecek. İlk olarak beta sürümüne gelecek olan özellik, testlerden olumlu sonuç almasıyla beraber tüm kullanıcılar için kullanıma açılacak.

WhatsApp kullanıcıları Ayarlar bölümünden çevrimiçi özelliğini değiştirebilecek. Bu özellikler şu şekilde;

Hiç Kimse

Herkes

Şunlar Hariç Kişilerim

Kişilerim

“Çevrimiçi olduğumda kimler görebilir” diye yeni bir başlık olacak. Bu başlığın altında ise “Herkes” ve “Son görülenle aynı” seçeneklerinden de seçim yapmanız mümkün olacak. Bu özelliğe kısa bir süre sonra kavuşacağız.

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