WhatsApp’ta Ekran Görüntüsüne Son!

Günümüzün e popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp günden güne kendini geliştirmekte. Özellikle son zamanlarda sosyal medya platformların kendin aralarında rekabete girmesinden sürekli yenilikler getirmekte. Whatsapp yaptığı son açıklamada ekran görüntüsü alınmasına son verecek bir test aşamasını uyguladıklarını açıkladılar.

WhatsApp birkaç ay önce getirdiği özellik olan tek seferlik fotoğraf ve video gönderimini uygun hale getirmişti. Fakat bu özellikte gönderdiğiniz fotoğraf veya videonuzun ekran görüntüsü alınabiliyordu gelen şikayetler üzerine şirket harekete geçerek bu duruma son verecek.

Gelecek olan özellik, Android 13’teki tüm beta test kullanıcılarına sunulacak. Yeni gelecek WhatsApp özelliği, Android 2.22.18.16 için WhatsApp beta güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak. iOS kullanıcıları için şirket henüz bir açıklama yapmadı.

Gelecek olan güncelleme kullanıcılar tarafından olumlu bir tepki aldı. Alınan bilgilere göre şirket, en kısa süre içinde test aşamasından geçirip yeni özelliğini tüm kullanıcılara sunmak istiyor.

WhatsApp Çevrimiçi Durumu Gizleme Özelliği Getiriyor!