Windows 11 2022 Güncellemesi Nasıl İndirilir ?

Windows 11 2022 Güncellemesi, Microsoft’un geçen yıl Windows 11’i piyasaya sürmesinden bu yana ilk büyük güncelleme olarak bugünden itibaren herkesin kullanımına sunuldu. Güncelleştirme, Windows 11 sürüm 22H2 olarak da biliniyor ve hem Windows 11 aygıtları hem de şu anda Windows 10 çalıştıranlar için kullanılabiliyor. Microsoft, güncellemenin aşamalı olarak kullanıma sunulacağını söylese de, Windows kullanıcıları güncellemeyi kontrol edebilir.

Cihazınızın güncellemeye hazır olup olmadığını görmek için Ayarlarınızdan kolayca kontrol edebileceğiniz için en son Windows 11 sistem sürümünü edinmek son derece basit. Microsoft, kullanıcıları 22H2 sürüm güncellemesini indirip yüklemekten alıkoyacak tek şeyin, uygulama uyumsuzluğu gibi uygulamaya koyduğu kalite önlemleri olduğunu belirtti.

Bu gibi durumlarda Microsoft, sorun çözülene kadar bir güncellemeyi kısıtlayabilir veya yasaklayabilir. Uygulama uyumsuzluğunun Windows 11 2022 Güncelleştirmesini Windows sürüm sağlığı web sitesinde sizi nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

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Windows 11’de güncelleme nasıl yapılır

Windows 11’in önceki bir sürümünden geliyorsanız, Windows 11 sürüm 22H2’ye güncelleme yapmak oldukça kolay. Cihazınız size yeni bir sistem güncellemesi bildirmediyse, aşağıdaki talimatları kullanarak Ayarlar’da güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

Adım 1: Ayarlar > Windows Update’e giderek Windows Update ayarlarını açın.

Adım 2: Güncellemeleri kontrol et öğesini seçin.

Adım 3: Güncelleme mevcutsa, Şimdi indir ‘i tıklayın. İndirme başlayacak ve bitene kadar bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. İndirme tamamlandığında, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenecektir. Tamamlandığında, Windows 11 yüklenmiş demektir.