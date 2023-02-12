Ana SayfaOyunSistem GereksinimleriWo Long: Fallen Dynasty Sistem Gereksinimleri!

Wo Long: Fallen Dynasty Sistem Gereksinimleri!

Wo Long: Fallen Dynasty, isimsiz bir kahraman askerinin, iblislerin Üç Krallığa musallat olduğu Geç Han Hanedanının karanlık hükümdarlığında hayatta kalmak için savaştığı dramatik, aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
1

Atomic Heart Yeni Oynanış Videosu Yayınladı!

Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkış yapmakta bu oyunlar arasında oldukça dikkat çeken ve yakın...

Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkmakta özellikle solo oyunlar son zamanlarda artış gösteren oyun kategorilerinde yer aldı. Bugünkü yazımızda sizlere Wo Long: Fallen Dynasty sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak kısaca bahsedelim; Wo Long: Fallen Dynasty, isimsiz bir kahraman askerinin, iblislerin Üç Krallığa musallat olduğu Geç Han Hanedanının karanlık hükümdarlığında hayatta kalmak için savaştığı dramatik, aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman çok üst seviye bir grafiklerle karşılaştığımız söylenemez ama dövüş sahneleri ve aksiyon sahneleri oldukça keyif verici duruyor.

Wo Long: Fallen Dynasty Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11, 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 3400G
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon RX 570 (4 GB)
  • Depolama: 60 GB depolama alanı

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11, 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600XT
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8 GB)
  • Depolama: 60 GB depolama alanı

Playstation Plus Şubat Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

-- Reklam --

Hızlı ve Öfkeli 10’dan Fragman Yayınlandı!

Günümüzün en çok sevilen film serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli, serinin 10. filmi için bir fragman yayınladı.Arabaya olana tutkumuzu...
Önceki İçerik
Atomic Heart Yeni Oynanış Videosu Yayınladı!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021