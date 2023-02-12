Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkmakta özellikle solo oyunlar son zamanlarda artış gösteren oyun kategorilerinde yer aldı. Bugünkü yazımızda sizlere Wo Long: Fallen Dynasty sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak kısaca bahsedelim; Wo Long: Fallen Dynasty, isimsiz bir kahraman askerinin, iblislerin Üç Krallığa musallat olduğu Geç Han Hanedanının karanlık hükümdarlığında hayatta kalmak için savaştığı dramatik, aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman çok üst seviye bir grafiklerle karşılaştığımız söylenemez ama dövüş sahneleri ve aksiyon sahneleri oldukça keyif verici duruyor.

Wo Long: Fallen Dynasty Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11, 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 3400G

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon RX 570 (4 GB)

Depolama: 60 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11, 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600XT

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8 GB)

Depolama: 60 GB depolama alanı

Playstation Plus Şubat Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!