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WWE 2K23 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Bir zamanlar hem televizyonda ve oyun anlamında gönüllere taht kuran WWE oyunları her zaman popülerliğini korumuştur. Bugünkü yazımızda sizlere WWE 2K23 çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

Mustafa

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Günümüzün ve çocukluğumuzun popüler oyunlarından biri olan WWE yeni oyunu WWE 2K23 ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir zamanlar hem televizyonda ve oyun anlamında gönüllere taht kuran WWE oyunları her zaman popülerliğini korumuştur. Bugünkü yazımızda sizlere WWE 2K23 çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

Bunun yanında, WWE 2K23 nesiller arası sürümünün kapağında hepimizin sevdiği John Cena yer alması planlanıyor Anladığımız kadarıyla, oyun bir kez daha yeni nesile özel olarak çıkmayacak. 22 versiyonunda bildiğiniz gibi Rey Mysterio yer almıştı, şimdi ise John Cena yer alacak.

Özellikle şu anda bulunan 22 versiyonu göze alındığında hem grafik hem de oyun içi mekanikleri oldukça profesyonel şekilde görünüyor. 23 serisinde 22’ye göre hangi değişiklikler olacak henüz tam bir bilgi bulunmamakta.

WWE 2K23 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Oyunun çıkış tarihinde ise sızıntılara göre WWE 2K23, 17 Mart 2023‘te piyasaya çıkış yapmayı planlamakta. Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports tarafından yayınlanan WWE 2K22, Mart 2022’de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC ile oyuncular ile buluşacak.

Oyunun fiyat konusuna gelecek olursak şu anlık henüz tam bir fiyat belirlenmiş değil. Ama ülkemizde yaşanan kur dalgalanması sebebi ile fiyatların biraz yüksek olacağını tahmin ediyoruz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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