Xbox Game Pass Eylül Ayında Coşuyor!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Microsoft’un oyunseverler için hizmete sunduğu Xbox Game Pass, Eylül ayında gelen oyunlarla beraber oyun tutkunlarına muhteşem bir ay yaşatacak.

Xbox Game Pass özelinde beklenen kütüphane yenilenmesi nihayet geldi. Eylül ayında kütüphaneye eklenen oyunlar arasında yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Starfield’da yer alıyor. Xbox Game Pass kullanıcıları bu muhteşem oyuna ilk erişen kullanıcılardan olabilecek.

Microsoft, Starfield’ın başı çektiği Eylül ayında Game Pass’e eklenecek yeni oyunları açıkladı. Bethesda’nın RPG oyunu Xbox ve PC için çıkış yaptığı gün (6 Eylül’de) Game Pass abonelerine de sunulacak. Abonelik aracılığıyla bulut, PC ve Xbox Series X/S’te Starfield’ı oynayabileceksiniz.

Xbox Game Pass Eylül 2023’te eklenecek oyunlar şu şekilde;

Gris – 5 Eylül

Starfield – 6 Eylül

Solar Ash – 14 Eylül

Lies of P – 19 Eylül

Eklenen oyunlarla beraber elbette kütüphaneye veda eden oyunlarda olacak. 15 Eylül itibariyle Civilization 6 ve Metal Hellsinger yer aldığı 9 oyun Xbox Game Pass’e veda edecek.

Xbox Game Pass Eylül ayında veda edecekler oyunlar ise şu şekilde;

Amazing Culvation Simulator

Aragami 2

Daganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto And Ace

Fuga: Melodies of Steel

Metal Hellsinger

Sid Meier’s Civilization 6

Tainted Grail: Conquest

Train Sim World 3

Starfield Sistem Gereksinimleri!