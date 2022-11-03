Xbox Game Pass Kasım Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en büyük oyun hizmetlerinden Xbox Game Pass, Kasım ayında kullanıcılarının erişeceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Oyun dünyasının büyüyen hizmetlerinin başında gelen Xbox Games Pass, her ay oyun kataloğuna birçok oyun ekliyor. Oyunseverler tarafından heyecanla takip edilen listeye bu ay dev oyunlar dahil oldu. Football Manager 2023, Return to Monkey Island ve Vampire Survivors dahil olmak üzere birbirinden eğlenceli yapımlar Game Pass abonelerine sunulacak.

Kasım ayında oyun kataloğuna 10 yeni oyun ekleyeceği açıklayan Xbox Game Pass, FM 2023 ile beraber tüm oyunseverlerin gözünü üzerine çekti. Vampire Survivors, kısa sürede oldukça büyük bir kitleye hitap etmeyi başardı. Daha önce Game Pass aracılığıyla Windows’ta mevcut olsa da, Xbox konsollarında oynanabilir değildi. Kasım’da Xbox için Game Pass abonelerine de sunulacak.

Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar şu şekilde;

The Legend of Tianding (Cloud, Konsol, ve PC): 1 Kasım

The Walking Dead: A New Frontier: The Complete Season (PC): 1 Kasım

(PC): 1 Kasım Ghost Song (Cloud, Konsol, ve PC): 3 Kasım

Football Manager 2023 (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım

Return to Monkey Islve (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım

Vampire Survivors (Konsol): 10 Kasım

(Konsol): 10 Kasım Pentinment (Cloud, Konsol, ve PC): 15 Kasım

Somerville (Konsol ve PC): 15 Kasım

15 Kasım’da eklenen oyunlarla beraber kütüphaneden 7 oyun ayrılacak. Özellikle Prime Gaming tarafının verdiği oyunlardan sonra Xbox Game Pass tarafı da elinin taşın altına koydu ve oyunseverleri mutlu etmeye yönelik oyunları kütüphanesine eklemeye başladı.

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