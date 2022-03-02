Xbox Game Pass Mart Ayı Oyunlarını Açıkladı!

Microsoft, Mart ayında Xbox Game Pass üzerine eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Konsol ve PC üzerinden aylık abonelik ile Xbox Game Pass hizmetini alan oyuncuların, Mart ayında alacakları oyunlar açıklandı. Birçok oyunseverin merakla beklediği listede Flight Simulator oyunu da yer aldı.

Aynı zamanda Microsoft, Xbox Game Pass’ın PC tarafına da önemli güncellemeler getirdi. Artık kullanıcılar, yüklemek istedikleri oyunun hangi klasöre eklenebileceğini seçebilecek. Bununla birlikte mod desteği olan oyunların sayısı da önümüzdeki günlerde artış gösterecek. Microsoft, her geçen dönem üzerine biraz daha koymayı planlıyor.

Microsoft’un popüler uçuş simülatörü Flight Simulator’u Xbox Cloud Gaming ile telefon, PC, tablet ve Xbox One konsolunuzda oynayabilirsiniz. Ayrıca diğer çeken oyun ise Far: Changing Tides oldu.

Mart ayında Xbox Game Pass üzerinde olacak oyunlar şu şekilde;

Flight Simulator

Far: Changing Tides

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Kentucky Route Zero

Lawn Mowing Simulator

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Young Souls

Ayrıca yapılan açıklamaya göre Xbox Game Pass üzerinde yer alan oyunlar Nier: Automata, Phogs!, Torchlight III, The Surge 2 15 Mart ile beraber kalkacak.

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