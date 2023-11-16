Xbox’tan yapılan açıklamaya göre bu ayın 2nci yarısında platforma 4 yeni oyun eklenecek. Ayrıca 3 yeni DLC ve oyun güncellemesi de gelecek. Bunun yanı sıra 30 Kasım itibariyle 7 oyun da Game Pass’e veda edecek. Xbox Game Pass yeni oyunları, yeni DLC ve güncellemeler ile çıkarılacak oyunlar hakkında Cepkolik okurları ile birlikte detayları inceleyelim…

Xbox Game Pass Yeni Oyunları Belli Oldu (Kasım 2.Yarısı)

Xbox Game Pass’e Kasım ayının 2nci yarısı itibariyle eklenecek 4 yeni oyun şu şekilde:

Coral Island (Bulut, Xbox Series X-S) – Erişime Açıldı

Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol, PC) 17 Kasım

Dune: Spice Wars (Bulut ve Konsol) 28 Kasım

Rollerdrome (Bulut, PC, Xbox Series X-S) – 28 Kasım

Kasım ayı başında Xbox Game Pass’e eklenen oyunlar için de buraya göz atabilirsiniz.

Gelelim bu oyunlara kısaca göz atmaya…

Coral Island

Stairway Games tarafından geliştirilen ve Humble Bundle tarafından yayınlanan Coral Island, geçtiğimiz yıl; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows (PC) için piyasaya çıkmıştı. Yalnızca Steam üzerinden 7500 dolayında inceleme alan oyun, bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması tutturmayı başardı.

Steam’de 280 TL’den satılmakta olan yapımın Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz şekilde verilecek olması, platformun abonelerini memnun etmiş durumda. Çiftçilik ve yaşam simülatörü olan rol yapma oyunu Coral Island, makul sistem gereksinimleri ile de PC oyuncularının yüzünü güldüren oyunlardan.

Persona 5 Tactica

Atlus ve P Studio tarafından geliştirilen Persona 5 Tactica yarın (17 Kasım Cuma) itibariyle SEGA tarafından; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak. Aksiyon, strateji, macera türündeki taktiksel rol yapma oyunu için hali hazırda Steam üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Uzun zamandır çıkışı beklenen oyunun çıkışı ile birlikte Xbox Game Pass’e gelecek olması, platformun aboneleri tarafından son derece olumlu karşılandı. Oyunu bekleyen gamerlar arasında bu yapım için platforma üye olanlar da bulunuyor.

Dune: Spice Wars

Yakın geçmişte piyasaya çıkan yapımlardan biri olan gerçek zamanlı bilim kurgu, strateji ve yönetim oyunu Dune: Spice Wars; Shiro Games tarafından geliştirildi ve yine Shiro Games ile Funcom tarafından yayınlandı.

Şimdiye kadar yalnızca Steam üzerinden 7500’den fazla değerlendirme alan oyunun bu değerlendirmelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması tutturması önemli ayrıntılardan biri olarak sayılabilir. Hali hazırda Steam’de 444 TL satış fiyatı olan Dune: Spice Wars, 28 Kasım itibariyle Xbox Game Pass’e gelerek aboneleri mutlu edecek.

Rollerdrome

Geçtiğimiz yılın ortasında yayımlanan Rollerdrome; aksiyon, spor ve nişancı türlerini birleştiren farklı bir yapım. Roll7 tarafından geliştirilen ve Private Division tarafından, PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayınlanan oyunun güncel Steam satış fiyatı 379 TL seviyesinde bulunuyor.

Bugüne değin, yalnızca Steam üzerinden 2 bine yakın inceleme alan oyun, söz konusu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı da başardı. Rollerdrome Xbox Game Pass’e Kasım ayında gelecek son oyun olarak açıklanırken, aboneler; 28 Kasım itibariyle oyuna erişim sağlayabilecek.

Game Pass’e Gelecek DLC / Oyun Güncellemeleri

Kasım ayının 2nci yarısı itibariyle Xbox Game Pass’e gelen DLC ve oyun güncellemeleri ise şu şekilde olacak:

Grounded: Make It and Break It Update – Erişime Açıldı

Microsoft Flight Simulator World Update XV: Nordics & Greenland – Erişime Açıldı

Valorant: Time to Duel or Die with Agent Iso in Episode_07 // Act III – Erişime Açıldı

Xbox Game Pass’ten Ayrılacak Oyunlar (Kasım 2023)

Bu ayın sonunda Xbox Game Pass’ten ayrılacak 7 oyun ise aşağıdaki gibi açıklandı: