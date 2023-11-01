Xbox Game Pass Yüzde 100 Zamlandı

TL’nin Steam’den kaldırılacak olmasıyla birlikte oyun severlere bir alternatif olan Xbox Game Pass de yüzde 100 zamlandı. Türkiye aslında Xbox Game Pass’i en ucuza kullanan ülkelerden biri olsa da bir yıl içerinde meydana gelen zamlar ortalama yüzde 400’ü buluyor. İşte detaylar…

Xbox Game Pass Yüzde 100 Zamla Oyuncuları Şaşırttı

Xbox Game Pass, oyun konsolunda çevrimiçi çok oyunculu oyun oynama imkanı veren ve içerisinde çok sayıda ve çeşitte oyun içeren platformdur. Aylık üyelik ücreti karşılığında sunduğu fırsatlardan yararlanmak mümkün ve pek çok oyun sever de Xbox Game Pass imkanlarından faydalanmakta.

Steam de oyunculara tıpkı Xbox Game Pass gibi fırsatlar sunmaktadır. Steam, 2003 yılında Valve Coorporation tarafından geliştirilmiştir. Bir dijital oyun dağıtım platformu olan Steam’de oyuncular çevrim içi oyun satın alabilme ya da oyun ücretsizse indirebilme imkanına sahip oluyorlar. Ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılan platformdan TL kaldırılınca, oyuncular Xbox Game Pass’e yönelmişti.

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Xbox Game Pass de oyuncuları cezbedecek uygun fiyatlı oyun seçenekleri bulunuyordu. Ancak platformdan gelen yeni zam haberi oyuncuları bir miktar üzdü diyebiliriz. Bu kapsamda zamlı Xbox Game Pass üyelik ücretleri aşağıdaki gibi oldu:

Xbox Game Pass Ultimate: 120,99 TL iken 209 TL

PC Game Pass: 79,99 TL iken 159 TL

Xbox Game Pass Core: 79,99 TL iken 159 TL

Xbox Game Pass Konsol: 79,99 TL iken 159 TL

Xbox Game Pass Zam Oranları!

Xbox Game Pass en son Haziran 2023’te zam yapmıştı. Haziran zammından önce PC Xbox Game Pass abonelik ücreti 29,99 TL’den, Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ise 44,99 TL’den satışta idi. Yeni gelen zamla birlikte PC Game Pass abonelik ücreti 159 TL; Game Pass Ultimate abonelik ücreti ise 209 TL oldu. Buna göre PC Game Pass abonelik ücreti 1 yılda yüzde 433, Game Pass Ultimate abonelik ücreti ise yüzde 366 oranında zamlanmış oldu.

Phil Spencer’den Zam Açıklaması!

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer daha evvel yaptığı açıklamalarda zammın kaçınılmaz olduğundan bahsetmişti. Bununla birlikte Phil Spencer, zamlı fiyatın da platformun sunduğu değerin her daim fiyatının üzerinde olacağını da belirtmişti.

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Xbox Game Pass Zammına Oyuncuların Yorumları!

Yapılan zamlar şüphesiz Game Pass kullanan bazı oyuncuları üzdü. Kimi oyuncular zammın çok fazla olduğunu ve aboneliklerini iptal etmek zorunda kalacaklarını ifade etse de kimileri ise platformun sunduğu imkanlarla kıyaslandığında, yapılan zammı haklı buldu.

Bir hamburger parası sadece diyerek yapılan zammı önemsemeyen kullanıcıların yanı sıra dolar bazında hala abonelik ücretlerinin ucuz olduğunu, beklediklerinden düşük fiyat artışı gerçekleştiğini aktardı. Kısaca özetlemek gerekirse kimi oyuncular fiyat artışı yüzünden aboneliğini iptal etmeyi düşünürken kimileri ise platforma ve ekonomik duruma göre zammın az bile olduğunu düşünüyorlar. Tabii bu düşüncelerin oyuncuların gelir durumu ile doğrudan ilgisi bulunuyor.