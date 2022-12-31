Xbox Live Gold Ocak 2023 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün ünlü şirketlerinden biri olan Xbox Microsoft tarafından oluşturulan ve sahip olunan bir video oyunu markasıdır. Yeni yıla girerken çoğu şirket oyuncuları kendilerine çekmek için kampanyalar başlatmakta. Bu sürece Xbox şirketi de dahil oldu. Bugünkü yazımızın konusu Xbox Live Gold üyelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlara göz atacağız.

Kullanıcılar Xbox Live Gold Ocak 2023 oyunlarının ne olacağını merak ederken şirketen açıklama geldi. Yeni yılın ilk ayında Xbox Live Gold aboneleri ve Xbox Game Pass Ultimate üyelerine özel 2 oyunu ücretsiz vereceklerini açıkladı. Bunlardan ilki olan Iris Fall, 1 – 31 Ocak arasında kullanıcılara sunulacak. Bir diğer ise oyun Autonauts ise 16 Ocak – 15 Şubat arasında ücretsiz şekilde indirebileceksiniz.

Iris Fall

Minimum İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

İşlemci: Intel Core i3-4160 CPU@3.6GHz or AMD FX-6100 CPU 3.3GHz

Bellek: 4 GB

RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon R9-270

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan Önerilen İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

İşlemci: Intel i5-4590 CPU@3.3GHz or AMD FX-8350@4GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 or AMD Radeon R9-280

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Autonauts

Minimum İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K AMD FX-9370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 (2048 MB) or Radeon HD 7870 (2048 MB)

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan Önerilen İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700K AMD Ryzen 1500X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 (4096 MB) or Radeon R9 270X (2048 MB)

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Xbox Game Pass, bilgisayar ve konsol için aylık 29,99 TL iken, konsoldaki oyunculara Live Gold ise 44,99 TL’den fiyatlandırılıyor.

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