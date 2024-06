Ana Sayfa » Oyun Xbox Oyunu PS5’te En Çok Satan Oldu, İşte Detaylar! Oyun Xbox Oyunu PS5’te En Çok Satan Oldu, İşte Detaylar! Emine Emre 6 Görüntüleme

Bilindiği üzere Microsoft yeni bir strateji izleyerek Xbox oyunlarını farklı platformlarda da yayınlamaya başladı. Xbox yapımlarının daha bilinir olması ve satış rakamlarını yükseltme amacı ile izlenen bu strateji başarıya ulaşmış gibi görünüyor. Mayıs ayı en çok satanlar listesine göre Xbox oyunu PS5’te en çok satan oldu. Bir XBox oyunu olan Sea of Thieves, PlayStation 5’te satış rekoru kırdı.

Xbox Oyunu PS5’te En Çok Satan Oldu, Sea of Thieves Rekor Kırdı

Mayıs ayı en çok satan oyunlar listesi belli oldu. Bu kapsamda hem Amerika – Kanada hem de Avrupa bölgesinde en çok satan oyun Sea of Thieves oldu. Sea of Thieves bir Xbox oyunu ancak Microsoft yeni politikaları kapsamında bazı oyunları diğer platformlarda da yayınlamaya başladı. Bunlardan biri de PlayStation 5 platformunda piyasaya sürülen korsan temalı Sea of Thieves oyunu.

Aksiyon macera oyunu olan Sea of Thieves, 2018 yılında Xbox oyun konsolları ve PC platformu için Microsoft tarafından yayınlanmıştı. Ardından Microsoft, 2024’ün başında bu sevilen korsan oyununu PlayStation 5’te de yayımladı. Satış rakamları ile dikkat çeken oyun Mayıs ayı PS5 satışlarında bir numaraya yükseldi. Yıl başından bu yana satışlarını artıran Sea of Thieves, PS5 en çok satan oyunlar listesinde zirveye yerleşti.

Microsoft yeni stratejisi ile birinci taraf oyunlarına popülarite kazandırmayı amaçlamıştı ve Sea of Thieves üçüncü parti oyun olmasına rağmen yüksek satış rakamları ile bu stratejinin işlediğini gösterdi. Bu arada Microsoft’un PS5’teki bu satışlardan pay aldığı da bilinmekte. PlayStation 5 Mayıs en çok satanlar listesinde tüm zamanlarda alışık olduğumuz oyunlar göze çarpıyor.

Mayıs Ayı PS5 En Çok Satan Oyunlar

En çok satanlar listesinin ilk beşinde bulunan GTA 5 hala yerini kimseye kaptırmadı. Call of Duty: Modern Warfare III de yine en çok satanların demirbaşlarından. PS5 Mayıs ayı en çok satan oyunlar listesi aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sıra ABD – Kanada Avrupa 1. Sea of Thieves Sea of Thieves 2. Madden NFL 24 Grand Theft Auto V 3. Call of Duty: Modern Warfare 3 F1 24 4. HELLDIVERS 2 Assassin’s Creed Mirage 5. Grand Theft Auto V HELLDIVERS 2 6. NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare III 7. MLB The Show 24 TopSpin 2K25 8. Stellar Blade Fallout 4 9. Fallout 4 Who’s Your Daddy?! 10. Who’s Your Daddy?! Stellar Blade

Sea of Thieves Hakkında

Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan Sea of Thieves 2018 yılında piyasaya sürülmüştür. İlk etapta PC ve Xbox One konsolunda yayınlanan oyun şu anda PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Gittikçe Gelişen Oyun Dalında BAFTA Oyun Ödülü’ne layık görülen Sea of Thieves, Dövüş oyunu, aksiyon – macera oyunu, nişancı oyunu, simülasyon oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Çok oyunculu oyun moduna sahip olan yapımın beğeni oranı ise yüzde 94’tür.