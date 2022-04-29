Xiaomi Benzersiz Bir Katlanabilir Telefon Patenti Aldı!

Xiaomi’nin sık sık patent başvurusu yaptığını biliyoruz. Ve şimdi, gelecekteki akıllı telefonlarından birinin nasıl görüneceğine bir göz atmamızı sağlayan yeni bir patent talebi ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devi, gövdeden ayrılabilen; esnek bir ekrana sahip benzersiz ve yenilikçi bir telefonu vurgulayan patentlerinden birini Çin’de aldı. Patentin özetine göre akıllı telefonun gövdesi ve katlanır ekran paneli birbirinden ayrılıyor. Ayrıca esnek ekran, ana gövdeye takıldığında gövdeyi sarıyor ve kaplıyor.

Başka bir deyişle, akıllı telefonun gövdesinden ayrıldığında ekran tamamen açılıyor. Özellikle ekran, esnek ekran ve ana gövde arasındaki kablosuz veri iletimi yoluyla; gövdeden çıkarıldıktan sonra da kullanılıyor. Bu aynı zamanda ekranın kendisinin temel bilgi işlem yeteneğine sahip olacağı ve ana gövdeden ayrı bir pil barındıracağı anlamına geliyor.

Şu an itibariyle, cihazla ilgili diğer ayrıntılar hala bilinmiyor. Bu hala sadece bir patent, bu nedenle markanın gerçekten böyle bir ürün üzerinde mi çalıştığını doğrulamanın hiçbir yolu yok. Gelecekte bu harika telefonu piyasada görmeyi bekliyoruz.

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