Xiaomi Elektrikli Otomobilini Çıkarıyor!

Teknoloji devi Xiaomi otomobil sektörüne hızlıca adım atmayı planlıyor. Söylentilere göre Xiaomi Ağustos ayında ilk elektrikli otomobilini tanıtmayı planlıyor. İddialara göre Xiaomi ilk otomobil prototipini açıklayacak.

Birçok teknoloji şirketi otomobil sektörüne giriş yaptı Xiaomi’de yaptığı bu adım ile diğer şirketlerden geri kalmamayı hedefliyor. Günümüz Dünyasında birçok şirket elektrikli otomobil üretmekte ve yakın zamanda petrol devrinin biteceği açıklandı.

Çinli Şirket HVST Automobile Design konseptine dayanan yeni model otomobil, tanıtımı yapıldıktan sonra test sürüşlerine tabi tutulacak. Elektrikli araç her türlü hava koşulundan geçecek bir test sürüşüne girecek.

Xiaomi yen çıkaracağı otomobilinin tahmini fiyatları şu şeklide olacak; A+ seviye araçların 150 bin ila 200 bin RMB (22 bin ila 29 bin dolar); B+ kategorisinin ise 200 bin ila 300 bin RMB (29 bin ila 44 bin dolar) arasında olacağı iddia edildi.

Çin’in patent platformunda ortaya çıka­n haberlere göre kamera sisteminde geniş açılı lensler kullanılaca­k. Bununla beraber Xiaomi elektrikli otomobilin, rakiplerine göre daha iyi bir menzile sahip olması muhtemel. Ayrıca aracın sedan şeklinde olacağı bilgiler arasında.

Xiaomi ilk etapta otomobilin 4 farklı modelde piyasaya sürmeyi planlıyor, Xiaomi bu adımı sonrasında hisselerinde yüzde 5 yükseliş yaşandı.

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