Xiaomi Mi 8, Windows 11 Desteğiyle Yeni Özellikler Sunuyor!

Geçen ay Microsoft, Windows 11 Önizleme’yi yayınladıktan kısa bir süre sonra, Xiaomi’nin Mi 8 akıllı telefonu Windows 11 işletim sistemi ile parladı. Geliştirme, yeni işletim sisteminin bazı geliştiriciler tarafından Lumia 950 XL akıllı telefona yüklenmesinden hemen sonra geldi.

Şimdi ise yeni bir rapor, Xiaomi Mi 8 akıllı telefonda Windows 11 işletim sistemini etkinleştirme projesinin önemli ilerleme kaydettiğini iddia ediyor. Projeyle ilgili bir video, GPU, güç yönetimi, Wi-Fi ve cihazda normal şekilde çalışan diğer bazı özelliklerin desteğini ortaya koyuyor.

Ancak, her şey istendiği gibi çalışmıyor. Örneğin, Bluetooth sürücüsüyle ilgili hala sorunlar var ve grafik işlemcisi x64 programlarını işleyemiyor. Ancak, geliştirme devam ettikçe, sorunların çoğunun önümüzdeki haftalarda çözülmesini bekliyoruz.

Microsoft Lumia 950 XL ve Xiaomi Mi 8, Windows 11 işletim sistemini çalıştıran tek akıllı telefon değil. Rapora göre, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci tarafından desteklenen birkaç cihaz, en son Windows işletim sistemini başarıyla çalıştırıyor.

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