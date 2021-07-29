Xiaomi Mi MIX 4, TENAA Sertifikasına Kavuştu

Xiaomi’nin Ağustos ayında Xiaomi Mi MIX 4 amiral gemisi telefonunu duyurması bekleniyor. Son raporlar, M2016118C model numarasının yakında çıkacak MIX serisi telefona ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu model TENAA ve 3C gibi Çin sertifika siteleri tarafından da onaylandı. Telefonun TENAA listesi Mi MIX 4’ün iki modelini gözler önüne seriyor.

Liste, M2016118C Xiaomi telefonunun 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere iki modelle sunulacağını belirtiyor. TENAA listesinde bahsedilmese de Mi MIX 4‘ün ayrıca 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile daha yüksek bir sürümle gelmesi bekleniyor.

Telefon, kavisli kenarlara sahip 6,6 inç OLED ekranla gelecek. Şirketin ekran içi kameralı ilk telefonu olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Mi MIX 4‘ün ekranı, Full HD+ çözünürlük ve ekran içi parmak izi tarayıcısı sunacak.

Mi MIX 4, Snapdragon 888 veya Snapdragon 888 Plus işlemciden güç alacak. Telefonun 3C listesi, 12 0W kablolu şarj desteği ile gelebileceğini ortaya çıkardı. 70W veya 80W kablosuz şarj desteği taşıdığı tahmin ediliyor. Cihazda, 50 megapiksel Samsung GN1s ve üçlü kamera kurulumu bulunurken, 226 gram ağırlığında olması bekleniyor.