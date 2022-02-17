Xiaomi MIX Fold 2, Önümüzdeki Aylarda Satışa Çıkacak

Geçen yıl Xiaomi, markanın ilk katlanır akıllı telefonu olarak Mi MIX Fold’u piyasaya sürmüştü ve şimdi Çinli şirket, MIX Fold 2 üzerinde çalışıyor. Son raporlara bakılırsa Xiaomi, yeni katlanır telefonunu yakında piyasaya sürecek.

Yeni bir rapor, MIX Fold 2 akıllı telefonun bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacağını yani cihazın Haziran 2022’den önce tanıtılacağını gösteriyor. İkinci nesil MIX Fold akıllı telefon, 2K çözünürlüklü 8.1 inç ekrana sahip olacak.

Ayrıca cihazdaki hem iç hem de dış ekran panellerinin; yüksek yenileme hızı desteğine sahip olacağını da belirtelim. Bu sefer Xiaomi’nin yeni LTPO ekran panelleri kullanacağına dair detaylar da var.

Cihaz büyük olasılıkla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Ayrıca daha yüksek kapasiteli bir pile ve hızlı şarjın yanı sıra; kablosuz şarj desteğine sahip olacak.

Bkz: Xiaomi Mix Fold 2 Daha Büyük Ekranla Geliyor!