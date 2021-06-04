Xiaomi, Otomobil Sektörüne El Attı – Yeni Ortak Zongmu

Çinli sürücüsüz araç sistemi geliştiricisi Zongmu, kısa süre önce, Xiaomi destekli Fonun şirkete yatırım yaptığı D serisi finansman turunda 190 milyon ABD Doları topladı.

Bir CaixinGlobal raporuna göre, Zongmu finansmanı üç aşamada gerçekleştirdi ve son tur, Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından desteklenen bir yatırım fonu olan Hubei Xiaomi Yangtze Nehri Sanayi Fonu tarafından yönetildi.

Haber, otomotiv sistemi geliştiricisinin bu hafta başlarında yaptığı bir açıklamadan geliyor. Özellikle, bu yatırım turuna Denso, Jadex Capital, Cowin Capital, Qualcomm Ventures ve Fosun Capital gibi şirketler de katıldı.

Firmaya yapılan büyük yatırım, ekonomik bir fırsat sunan sektöre artan yatırımcı ilgisinin göstergesidir. Bu fon, Zongmu’nun otonom sürüş teknolojisinin kullanımlarını keşfetmek için Xiaomi ile birlikte çalışmasını da sağlayacak.

İlginç bir şekilde, akıllı telefon üreticisi akıllı araba pazarına girme planlarını Mart 2021’de açıklayarak planlarını açıklarken haberler geldi. Bu, markanın son zamanlarda akıllı araba pazarına ilgi gösteren Baidu ve Huawei gibi diğer teknoloji devlerinin ligine katılmasını sağlayacak.