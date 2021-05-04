Xiaomi, PUBG Mobile National Championship UK Ana Sponsoru Oldu!

Tencent Games ve Krafton, Birleşik Krallık’ta ilk PUBG Mobil Ulusal Şampiyonasını (PMNC) düzenlediklerini ve Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin yarışmanın ana sponsoru olacağını duyurdu.

4 Haziran – 8 Ağustos tarihleri ​​arasında yapılacak olan İngiltere merkezli şampiyona yaklaşık 16 takımın, 30.000 $ olan 22.000 GBP’lik toplam para ödülü için yarışmasıyla gerçekleşecek.

Gerçek turnuva serisinin 22 Temmuz’dan 8 Ağustos’a kadar başlaması planlanıyor. Takımlar, 4 Haziran – 11 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan PMNC Açık Elemeleri’ne kayıt olmaya ve çevrimiçi olarak yarışmaya davet ediliyor.

PBNC UK 2021 turnuvasının galibi, bu sonbaharda gerçekleşecek olan 2021 PUBG Mobile Pro League (PMPL) Batı Avrupa’ya da hak kazanacak. 2021 PMPL devresi, 14 milyon dolarlık toplam ödül havuzuna ve Kuzey Amerika, Brezilya, Latin Amerika, BDT, Türkiye, Arabistan ve Batı Avrupa dahil olmak üzere yedi yeni bölgeye sahip olacak.