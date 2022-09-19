XPeng G9 21 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak

Bulmacanın son parçası ortaya çıkmak üzere – XPeng, bu Çarşamba Pekin saatiyle 11.00’da (Türkiye’de 14:00) G9 için resmi bir açılış etkinliği düzenlediğini duyurdu.

XPeng G9 SUV, Çinli şirketin dördüncü modeli ve amiral gemisi olarak konumlandırılıyor. Araba, sipariş defterlerini açtıktan sonraki ilk 24 saat içinde 22.819 sipariş aldığını iddia eden şirket tarafından oldukça popüler görünüyor. Bu sayı 11 Ağustos’tan beri güncellenmedi.

Bu kadar çok insanın fiyatını bilmeden araba sipariş ettiğini görmek şaşırtıcı. Pazar araştırmacıları, otomobilin 350.000 ila 400.000 RMB arasında fiyatlandırılmasını bekliyor; bu, mevcut döviz kurlarında 50.000 € ila 57.000 € arasında değişiyor. Çin’de satılan elektrikli araçların %20’si bu fiyat aralığına giriyor.

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XPeng G9, Çin’de üst düzey elektrikli otomobiller olarak sınıflandırılan Nio ES7, Tesla Model Y ve Li L9 ile rekabet edecek. Araba, şirketin Çin genelinde kullanıma sunmak istediği S4 şarj cihazını kullanan XPeng’in tescilli hızlı şarj sistemiyle 800V SiC platformu üzerine inşa edildi. Araba, otonom ve bilgi-eğlence sistemleri için Nvidia’nın DRIVE Orin çipini kullanıyor.

Resmi basın açıklaması daha fazla ayrıntı vermiyor, ancak resmi açılışın izlenebileceği XPeng’in çeşitli kanalları için bağlantılar sağlıyor. Etkinlikte Çinli ünlüler ve aralarında şarkıcı Wang Xiaomin ve sürücü Gao Xuan yer alacak.

Çok şey G9’un fiyatına bağlı ve pek çok insan etkinliği sadece ön siparişlerine devam etmek isteyip istemediklerini öğrenmek için izliyor olacak. Firma sipariş numaralarını da güncellemeli ve oldukça fazla olması bekleniyor. Bu mutlaka iyi bir haber değil çünkü XPeng tedarikçileriyle sorunlar yaşıyor ve şu anda 4.000 ila 6.000 G9 teslim edebiliyor – büyük sipariş sayıları uzun bekleme süreleri anlamına geliyor.

G9 hakkında bilmemiz gereken diğer her şeyi öğrenmek için fazla zamanımız kalmadı, kesinlikle izlemesi eğlenceli bir etkinlik olacak. Size kolaylık olması için, yayının İngilizce versiyonunun bağlantısını burada bulabilirsiniz – unutmayın, Çarşamba 11:00 GMT (Türkiye’de 14:00)