XPeng G9, Dünyanın En Hızlı Şarj Eden Elektrikli SUV’si

XPeng, Çin’in daha ilginç otomobil üreticilerinden biri ve bu, tamamen yeni G9 sayesinde devam edecek.

Altı farklı versiyon mevcut olacak ve arkadan çekişli modeller 308 hp (230 kW / 313 PS) ve 430 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olacak. Bu, 200 km/s maksimum hıza ulaşmadan önce 0-100 km/s hızlanmalarını 6,4 saniyede gerçekleştirmelerini sağlayacak. Standart akü ile donatılmış modeller, CLTC döngüsünde 570 km seyahat edebilirken, Uzun Menzilli modeli bu mesafeyi 702 km’ye çıkarıyor.

Artırılmış performans ve çekiş arayan kullanıcılar, üç dört tekerlekten çekiş modelinden birini tercih edebilir. Onlara 543 hp (405 kW / 551 PS) ve 717 Nm tork sağlayan bir çift motorlu güç aktarma organına sahipler. Ekstra güç sayesinde, 0-100 km/s süresi 3,9 saniyeye düşüyor, ancak azami hız 200 km/s ile değişmeden kalıyor. Dört tekerlekten çekiş varyantları, üçü de tek bir şarjla 650 km seyahat edebiliyor.

G9, iyi performans sunmanın yanı sıra 800V şarj teknolojisine sahiptir ve bu onu “dünyanın en hızlı şarj eden seri üretim SUV’si” yapar. Otomobil üreticisine göre, 480 kW süper şarj istasyonları, crossover’a beş dakika gibi kısa bir sürede 200 km menzil sunabiliyor. Bu son derece hızlıdır ve pilin %10-80 şarjdan yalnızca 15 dakikada bitebileceği anlamına gelir.

G9’un dış tasarımını daha önce ele aldığımızdan, modelin 4.891 mm uzunluğunda, 1.937 mm genişliğinde ve 1.680 mm yüksekliğinde olduğundan bahsedeceğiz.

Kabine giren alıcılar, küçük bir dijital gösterge paneli ve “Unity3D motoruna dayalı etkileşimli 3D kullanıcı arayüzüne” sahip iki adet 15 inçlik ekran bulacaklar. Alıcılar ayrıca milisaniyeler içinde yanıt verebilen, 600’den fazla araç işlevini kontrol edebilen ve “sürekli olarak yeniden etkinleştirilmeye gerek kalmadan farklı yolculardan gelen ardışık talimatları” anlayabilen gelişmiş bir sesli asistan bulacaklar.

Beş koltuklu, 660 litre bagaja sahiptir, ancak arka koltukları aşağı katlayarak 1,576 litre’ye genişletilebilir. Diğer öne çıkan özellikler arasında 28 hoparlörlü bir ses sistemi ve “koltuk titreşimlerini, ortam aydınlatmasındaki değişiklikleri, ayarlanabilir klimayı ve film izlerken, müzik dinlerken veya sadece dinlenirken özelleştirilmiş kokuları içeren sürükleyici bir 5D deneyimi” yer alıyor.

Teknolojiden bahsetmişken, G9, ikinci nesil gelişmiş sürücü yardım sisteminin yanı sıra 508 TOPS (saniyede trilyon işlem) bilgi işlem performansı sunan çift Nvidia Drive Orin yongasıyla donatılmıştır. Model ayrıca 31 sensöre, öne bakan bir kameraya ve çift LiDAR sensörüne sahip.

Fiyatlandırma yaklaşık 43.963 $ ‘dan başlar ve en üst düzey Launch Edition için 66.661 $’a kadar çıkıyorr. Çin teslimatlarının Ekim ayında başlaması planlanıyor ve XPeng, G9’un uluslararası satışlar için “amaçlı olarak tasarlandığını” yineledi.