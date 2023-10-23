Xpeng X9 MPV tanıtılmadan önce görüntülendi

XPeng‘in merakla beklenen X9 MPV’sini 24 Ekim’de tanıtacak olması, elektrikli araç meraklıları ve sektörün önde gelenleri arasında heyecan yarattı. Son render görüntüleri ve XPeng‘in yaklaşan Teknoloji Günü’nde ilk kez görücüye çıkacağına dair söylentiler otomotiv camiasını heyecanlandırdı.

Bu tanıtıma giden yolculuk Şubat ayında yeni elektrikli MPV’ye ilk kez göz attığımızda başladı. Mayıs ayında XPeng’in CEO’su He Xiaopeng aracın geliştirildiğini doğruladı ve ona bir isim verdi: X9. Çin’in büyüyen MPV pazarına damgasını vurmayı hedefleyen XPeng’in bir misyonu vardı.

Ağustos ayında X9, kamuflaj altında yarı kamuflajlı bir görünüm sergileyerek yakında kamuoyuna tanıtılacağını ima etti. Eylül ayına gelindiğinde XPeng, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan (MIIT) aldığı satış izni başvurusu ve homologasyon ile elektrikli MPV segmentindeki niyetlerini sağlamlaştırarak düzenleyici evraklarını tamamlamıştı.

MIIT başvurusu sayesinde artık X9’un boyutları hakkında net bir resme sahibiz. Neredeyse 5,3 metre uzunluğunda, 5.293 mm uzunluk, 1.988 mm genişlik ve 1.785 mm yükseklik ölçüleriyle etkileyici boyutlara sahip. Boyutlarına rağmen, 3.160 mm’lik geniş dingil mesafesi ile konfor vaat ediyor ve üç sıra boyunca 6-7 kişilik oturma alanı sunuyor.

X9 güçten de ödün vermiyor. Potansiyel alıcılar iki model seçeneğine sahip olacak: tek veya çift motorlu versiyon. Eve Energy lityum demir fosfat (LFP) batarya ile donatılmış tek önden çekişli versiyon 235 kW güç ile sağlam bir yumruk atıyor. Çift motorlu versiyon, önde 235 kW ve arkada ek 135 kW ile bir çentik atarak etkileyici bir 370 kW (496 hp’ye eşdeğer) maksimum güç çıkışı sağlar. Bu güç merkezi, CALB tarafından tedarik edilen bir Nikel Manganez Kobalt (NMC) batarya ile destekleniyor.

XPeng son zamanlarda önemli hamleler yaptı. Volkswagen şirkette %5’lik bir hisseye sahip oldu ve amiral gemisi G9 SUV için XPeng’in elektrikli araç mimarisine erişim sağladı. İki şirket arasındaki ortaklık, bu platformu kullanarak Çin’de yeni elektrikli araçlar piyasaya sürme planlarını da içeriyor. Ayrıca XPeng, Mona markası altında araç çağırma pazarı için uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmeyi amaçlayan Didi’nin elektrikli araç bölümünü satın aldı.

XPeng’in yedinci modeli olan X9, şirketin MPV segmentine girişine işaret ediyor. MPV’ler Çinli müşteriler arasında popülerlik kazanmıştır ve elektrikli MPV’ler de istisna değildir. Li Auto’nun Li Mega’sı, Zeekr’in 009’u, Volvo EM90 ve BYD’nin Denza D9’u gibi araçların zorlu rekabetiyle X9’un bu rekabet ortamında kendini nasıl konumlandıracağını görmek ilgi çekici olacak.