Yeni Başlayanlar İçin En İyi DSLR Fotoğraf Makineleri 2022: Yeni Fotoğrafçılar İçin Giriş Seviyesi En İyi Seçenekler

Fotoğrafçılıkla yakından ilgilenmeye başladıysanız veya başlamaya niyetiniz varsa iyi bir fotoğraf makinesi edinmek sizin yararınıza olacaktır. Orta sınıftan pahalıya pek çok model olsa da, hangisini seçeceğinize karar vermek oldukça zor olabilir. İşte bunun önüne geçmek üzere sizler için en iyi DSLR fotoğraf makinelerini listeledik.

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DSLR Fotoğraf Makinesi Ne Demek?

DSLR’nin açılımı Digital Single Reflex Camera olarak geçiyor.Türkçe’ye çevirecek olursak objektifi değiştirilebilir makine anlamına gelebilir. Fotoğrafçılık bilginiz varsa veya bu konuda kendimi geliştireceğim diyorsanız DSLR’yi tercih etmelisiniz.

DSLR Fotoğraf Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bütçenize dikkat edin.

Nikon veya Canon model (günümüzün en iti fotoğraf makineleri) tercih edecekseniz, Nikon’un insan fotoğrafı çekimlerinde, Canon’un ise daha çok doğa fotoğrafları çekimlerinde kullanıldığını unutmayın.

Objektife dikkat edin. Eğer sıfır DSLR makine alacaksanız genelde objektifiyle birlikte satılıyor. 18-55mm kit lens dediğimiz standart objektif size yeterli olacaktır.

Gövdesinde netlik motoru olup olmadığına dikkat edin.

Makineyi satın alırken yanında hemen UV Filtre alın.

Bir fotoğraf makinesi çantası almayı da unutmayın.

Nikon D3500

Güç tüketen aynasız modellerin aksine, bu kameranın en büyük avantajı pil ömrüdür. Diğer DSLR’lerin çok ötesinde, şarjlar arasında 1.500’den fazla görüntü almaya devam edebiliyor. 24MP sensör de mükemmel görüntü kalitesi sağlıyor. Nikon ayrıca, önceki nesillere kıyasla D3500’ün gövde ve kontrol düzenini de revize etti; bunun, daha hoş ve kullanımı daha kolay hale getirdiğini düşünüyoruz. Kullanışlı Kılavuz Modu ayrıca ilk kez kullananlara yardım eder ve her şeyi kolay anlaşılır hale getirecek şekilde tüm önemli özelliklerde yol gösterir.

Canon EOS 250D

EOS Rebel SL3 (ABD dışında 250D ve 200D Mark II olarak da bilinir) Canon’un en ucuz DSLR’si değildir ancak en iyi özellikler, performans ve değer karışımını sunduğunu düşünüyoruz. Başlangıç ​​olarak, eklemli ekrana sahip en küçük ve en hafif DSLR’dir, bu da bazı rakipleri kadar korkutucu boyutta olmadığı anlamına gelir. Ayrıca, önceki Rebel SL2 (EOS 200D) modeline yeni bir işleme motoru ve 4K video kaydı ekler. Duyarlı dokunmatik ekranı, hızlı başlatma süresi ve 1080p video çekerken de çalışan mükemmel Dual Pixel CMOS AF sisteme sahiptir.

Canon EOS 850D

Canon EOS Rebel T8i (ABD dışında EOS 850D olarak bilinir), batonu artık bulunması zor olan popüler Rebel T7i / EOS 800D’den alıyor. Bu yeni model çok büyük bir yükseltme değil, en dikkate değer ekleme, kare hızı kısıtlamaları tarafından engellendiği tespit edilen bir 4K video modu. Yine de Rebel T8i / EOS 850D, yeni başlayanlar için favori çok yönlü DSLR’lerden biri olmaya devam ediyor. Testlerde hızlı, güvenilir ve video için harika olan bir Dual Pixel aşama algılamalı AF sistemi elde edersiniz. Düğme düzeni de çok iyi düşünülmüş, değişken açılı LCD ekran gerçekten iyi işliyor.

Nikon D5600

D5600, Canon EOS Rebel T8i / EOS 850D’nin beğenilerine rakip olacak daha güçlü özelliklere sahip ve Nikon’un D3000 serisi modellerinden bir adım öndedir. D3500’e göre önemli avantajlar arasında öne doğru dönebilen vlog çekimine uygun eklemli tasarıma sahip geniş bir dokunmatik ekran, ayrıca Wi-Fi ve içeride sağlıklı bir dizi ek kontrol yer alıyor.

Canon EOS 2000D

Bu, Canon’un mevcut ürün yelpazesindeki en ucuz DSLR’lerden biridir ve bu da onu sonsuz sayıda lens, flaş tabancası ve diğer aksesuarlara erişmenin çok uygun maliyetli bir yolu haline getirir. Düşük fiyat etiketi; açılır kapanır LCD, 4K video vb. gibi büyük kardeşlerinin bazı süslü numaralarından yoksun olduğu anlamına gelir ancak yine de çok iyi bir fiziksel kontrol seviyesi sunulur. En önemlisi, 24MP sensörün ürettiği görüntü kalitesini çok sağlamdır. Kamera, temel ayarları anlamanıza yardımcı olacak bir Özellik Kılavuzu ile hedef kitlesi düşünülerek tasarlanmıştır ve etkileyici pil ömrü de bu fiyat noktasındaki birçok aynasız modelden daha iyidir.

Canon EOS 90D

Canon EOS 90D, şirketin şimdiye kadar yaptığı son meraklı-seviyesi DSLR olabilir. Çok yönlü 90D, Canon’un Digic 8 görüntüleme motoruyla eşleştirilen yüksek çözünürlüklü bir sensöre sahiptir ve 30 fps’de kırpılmamış 4K videonun cazip beklentisini sunar. Testlerde renk üretimi mükemmeldi ve hem fotoğraf hem de videoda çok fazla ayrıntı vardı. ISO 8000’in üzerindeki görüntülerde parazit oluşmasına rağmen, yeni 216 bölgeli ölçüm sistemi de bu departmanda yardımcı oldu.

Pentax K-70

Şimdi birkaç yaşında olmasına rağmen, Pentax K-70 ‘iki büyük’ ​​DSLR üreticisinden farklı bir şey isteyenler için iyi bir değer seçeneği olmaya devam ediyor. K-70 çok kullanışlı bir eklemli ekrana sahipken, hibrit canlı görüntü otofokus sistemi onu vizör kullanımına gerçek bir pratik alternatif haline getiriyor. K-70 ile ilgili en sevdiğimiz şey, genellikle giriş seviyesi modellerde bulunmayan sağlam yapı kalitesidir. Manzara çekimi gibi açık havada çok sayıda fotoğraf çekmeye hevesliyseniz, sert hava koşulları tarafından yok edilmeyeceğine güvenebilmek büyük bir bonus.

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