Epic Games Store her hafta kullanıcılarına en az bir oyunu ücretsiz veriyor. En çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games, hem bedava oyun hediyeleri hem diğer platformlara göre uygun fiyatları hem de indirim kampanyaları ile oyun severlere muhteşem fırsatlar sunuyor. Yeni haftada Epic Games 2 oyunu ücretsiz veriyor; 7 Kasım itibarı ile oyunlar erişime açıldı. İşte ayrıntılar…

Epic Games Store indirimlere ve kampanyalara doymuyor. Ekim ayını sonunda Cadılar Bayramı İndirimleri ile kullanıcılarına oyunları uygun fiyatlarla sunan Epic Games Kasım ayında da yüzde 95’e kadar olan oranlarda muhteşem bir Kasım kampanyası başlattı.

Her hafta Perşembe günleri oyun severlere ücretsiz oyun hediye eden platform, yeni haftada da hediyeleri ihmal etmedi. İndirim kampanyalarının yanı sıra bedava oyunlarına da devam eden Epic Games Store bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. Bu oyunlar; Deceive Inc. ve Apex Legends Ash paketi. Nişancı oyunu ve battle royal oyunu severler için bu oyunlar oldukça güzel bir hediye oldu.

Deceive Inc. ve Apex Legends Ash paketi 7 Kasım ile 14 Kasım arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunlar 14 Kasım Perşembe günü saat 18:00’a kadar erişime açık kalacak. Oyunu kütüphanesine ekleyen kullanıcılar bundan böyle hiçbir ücret ödemeden oyunları istedikleri zaman deneyimleyebilecek.

Daha önce Epic Games’ten ücretsiz oyun indirmemiş olan kullanıcılar için açıklamak gerekirse; Deceive Inc. ve Apex Legends Ash paketini ücretsiz olarak indirmek içinse öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Akabinde ilgili oyunun sayfasına gidilerek YÜKLE butonu tıklanır. Bundan sonra da kullanıcı oyunu istediği zaman ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilir.

Deceive Inc. Hakkında

Deceive Inc, Sweet Bandits Studios tarafından geliştirilmiş ve Tripwire Interactive tarafından yayınlanmıştır. 2023 yılında piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyunu olan Deceive Inc. PlayStation 5, GeForce Now, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformlarında oynanabilmektedir.

Apex Legends Hakkında

Apex Legends, Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş ve Electronic Arts tarafından yayınlanmıştır. Bir battle royal oyunu olan yapım; çok oyunculu oyun dalında BAFTA Oyun Ödülü, The Game En İyi Multiplayer Oyunu Ödülü ve Glaad Media Award for Outstanding Video Game ödününe layık görülmüştür. Oyun; Xbox X ve S Serisi, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, GeForce Now, Nintendo Switch, PC ve mobilde oynanabilmektedir.