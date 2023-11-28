Counter Strike turnuvalarına katılan espor takımlarının başarı düzeylerinin derecelendirildiği HLTV sıralaması düzenli olarak açıklanmaya devam ediliyor. Dün (27 Kasım) itibariyle açıklanan yeni sıralamada temsilcimiz Eternal Fire 11. sıraya yükseldi. Böylece, HLTV sıralamasında bugüne değin elde edilmiş en iyi derece rekorunu Space Soldiers’ın elinden almayı 5 yıl sonra başarmış oldu.

Yeni HLTV Sıralamasında Eternal Fire Rekor Kırdı

CS:GO’nun son turnuvalarında yükselen bir grafiğe sahip olan Eternal Fire, CS2’ye geçilmesinin akabinde sancılı bir süreçten geçmişti. CS:GO da bıraktığı yerden CS 2 de devam edemeyen temsilcimiz, yavaş yavaş ritmini bulmaya başladı. CS2’de de yükselen bir grafik yakalayan temsilcimizin geçtiğimiz hafta sonunda ESL Challenger Jönköping 2023 finalinde kaybettiğini Cepkolik okurlarına duyurmuştuk.

27 Kasım Çarşamba günü açıklanan CS HLTV Sıralamasında 3 basamak birden yükselen Eternal Fire, 11.liği elde ederek önemli bir seviyeye geldi. Ayrıca bu yükseliş Eternal Fire’a bir de rekor getirdi. Bugüne değin HLTV sıralamalarında en iyi dereceye sahip Türk takımı konumunda bulunan Space Soldiers’ın rekoru artık Eternal Fire’a geçti.

FaZe Liderliğini Sürdürüyor!

CS2’ye mükemmel bir başlangıç yapan ve çıktığı tüm Counter-Strike 2 turnuvalarında başa oynayan FaZe, yeni açıklanan listede de liderliğini sürdürdü. Son olarak BLAST finalindeki mağlubiyete rağmen FaZe liderliğini korurken; BLAST Şampiyonu Vitality ise üç sırada birden yükselerek 2. sıraya yerleşti. MOUZ ve ENCE ise birer sıra geriledi. CS2 de yükselen bir grafiğe sahip olan Complexity ise ilk beşe girmeyi başararak adından söz ettirdi.

Bir Türk takımının eriştiği en yüksek sıra rekoruna sahip Space Soldiers’ın rekorunu bir sıra ile geçerek 11. sıraya kurulan Eternal Fire’ın bu derecesi, kendisi açısından da önemli bir tarihi başarı olarak kayıtlarda yerini aldı.

Eternal Fire Hayranları Mutlu, Hedef İlk 10!

HLTV sıralamasında elde edilen 11.lik sonrasında sosyal medyada EF hayranları binlerce paylaşım yaptı ve Eternal Fire’ı tebrik etti. Takımlarının başarısından memnun olan taraftarlar, yakın gelecekte Eternal Fire’ın ilk 10’a gireceğinden de bir hayli emin. Eternal Fire taraftarlarının bu başarı hakkındaki yorumlarından bir kaçına göz atmamız gerekirse:

“Wicadia ile birlikte takım yönünü yukarıya çevirdi diyebilirim. Space Soldiers’a nazaran çok daha komple bir ekip olan Eternal Fire’ın kadrosunun daha yukarıları hak ettiğini düşünüyorum.”

“XANTARES Space Soldiers’ın o zaman ki kadrosunda da vardı, şimdi de Eternal Fire kadrosunda var. Adam tam bir GOAT. Boşuna CS:GO’nun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu seçilmediğini de gösteriyor bu.”

“Yakın gelecekte Eternal Fire’ın ilk 10 içerisine girdiğini göreceğimize eminim. Sonraki hedef de ilk 5 olacak. İlk 3 çok zor ama, hayat bu, belli mi olur…”