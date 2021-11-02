Yeni macOS 12 Monterey Güncellemesinde Sorunlar Var!

Apple tarafından Haziran ayında sunulan uygun Mac cihazları için macOS 12 Monterey güncellemesini kısa süre önce kullanıma sundu. O zamandan beri şirket, beta aşamasında sisteme detaylar ekliyordu. Ve nihayet geçen hafta kararlı sürümü yayınladı.

Aylarca süren beta testine rağmen eski Mac cihazlarda birkaç sorun olduğu söyleniyor. Sosyal medya ve çevrimiçi forumlardaki kullanıcılardan, cihazı açamadıklarını iddia edenler var.

Bu sorun, macOS 12 Monterey güncellemesinden sonra ortaya çıktı. Bu Apple’ın karşılaştığı ilk sorun değil. Geçen yıl macOS Big Sur‘un piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanıcılar, eski MacBook Pro modellerini engelleyen benzer sorunlardan şikayet ediyorlardı.

Apple şu anda macOS 12.1’i test ediyor, ancak bu güncellemenin birkaç hafta içinde yayınlanmasını beklemiyoruz. Bu arada, şirket bu sorunu gideren küçük bir güncelleme yayınlayabilir. Detayları sizlerle paylaşacağız.

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