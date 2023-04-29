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Yeni Model S ve X Alıcılarına Süper Şarj Hediye!

Tesla, yeni bir Model S ve X alan kullanıcılarına 3 yıl ücretsiz süper şarj imkanı sunuyor.

Cemre Yılmaz

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Yeni Model S

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Tesla’nın 30 Haziran’a kadar sürecek özel bir promosyonu var – yeni bir Model S veya Model X siparişi veren ve teslim alan kişiler üç yıllık ücretsiz süper şarj hizmeti alacak.

Tesla, promosyonun 30 Haziran’dan önce her an bitebileceğini söylüyor. Ayrıca sadece özel alıcılar için.

Tesla ayrıca mevcut Model S ve X sahiplerini, eski arabalarını yeni bir Model S veya X için takas etmeleri için ücretsiz süper şarjla ikna etmeye çalışıyor. Kullanıcılar hem 5.000 dolarlık takas bonusu hem de altı yıllık ücretsiz süper şarj alacaklar.

Ayrıca bkz: Tesla’nın Ücretsiz Süper Şarj Hizmetine Son!

Bu promosyon, araçlarında işlem yapmak veya sınırsız süper şarjı araçlarından kaldırmak ve 30 Haziran’a kadar yeni bir Model S veya Model X teslim almak için sınırsız ücretsiz Süper Şarjı olan mevcut bir sahibin olmasını gerektiriyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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