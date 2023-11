PS Plus abonelerine PlayStation Plus Extra için 9 yeni oyun, PlayStation Plus Premium için 5 yeni oyun ve PS Plus Essential için ise 3 yeni oyun eklendi bu ay. PS Plus Essential için eklenen; Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite için detaylı bir içeriği Cepkolik okurları ile Kasım ayı başında paylaşmıştık, dileyen okuyucularımız buradan göz atabilirler. PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Premium için eklenecek toplam 14 oyuna da bu yazımızda birlikte göz atalım. İşte yeni PS Plus oyunları…

Yeni PS Plus Oyunları Kasım 2023

PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Premium için Kasım ayı içerisinde eklenecek toplam 14 yeni PS Plus oyunları şu şekilde:

PlayStation Plus Extra

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS5/PS4)

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)

Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)

River City Melee Mach!! (PS4)

Superliminal (PS5/PS4)

Teardown (PS5)

PlayStation Plus Premium

Grandia (PS5/PS4)

Jet Moto (PS5/PS5)

Up (PS5/PS4)

PaRappa the Rapper 2 (PS4)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS5/PS4)

Yukarıda sıraladığımız oyunların birkaç cümle ile detaylarına da göz atmak gerekirse:

PlayStation Plus Extra Oyunları 2023 Kasım

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)

Neilo Inc. tarafından geliştirilen ve Arc System Works tarafından 2019 yılında yayınlanan Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz hali hazırda Steam üzerinden 61 TL karşılığında satılmakta. Bununla birlikte oyunun, gamerlar tarafından pek beğenildiğini söylemek gerçekçi olmaz.

Macera, gizem ve dedektiflik türlerine girebilecek oyunu PS Plus Extra aboneleri bu aydan itibaren ücretsiz şekilde PS4 için deneyimleyebilirler. PC oyuncuları ise oyunun indirime girdiği dönemlerde yapımı tecrübe etmek isteyebilirler.

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

Techland tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından 2016 yılında yayınlanan zombi oyunu, bu türün tutkunları tarafından genel olarak beğenilen bir yapım. Steam de 250 TL’den satılan yapımın 5 bine yakın incelemede genellikle olumlu yorum aldığını belirtebiliriz.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Capcom tarafından geliştirilen ve 2016 yılında yayınlanan açık dünya rol yapma oyunu Dragon’s Dogma: Dark Arisen bu ay PS Plus’a eklenen yapımlar arasında yer alıyor. Steam de 600 TL fiyat ile satılan yapımın 30 bine yakın incelemede “çoğunlukla olumlu” görüş aldığını söyleyebiliriz.

Eiyuden Chronicle: Rising (PS5 / PS4)

NatsumeAtari tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından 2022 yılında yayınlanan macera, aksiyon rol yapma oyunu Eiyuden Chronicle: Rising de artık PS Plus Extra abonelerine ücretsiz sunulan yapımlar arasında yer alıyor. Steam üzerinden 159 TL’ye satılmakta olan oyunun toplam 2 bine yakın incelemede “çok olumlu” görüş ortalaması tutturduğunu görüyoruz.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)

VSTG Project ve BANDAI NAMCO Studios tarafından geliştirilen ve yine Bandai Namco tarafından 2020 yılında PS4 için yayınlanan Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On artık PS Plus Extra aboneleri için bedava.

Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)

KOEI TECMO GAMES tarafından geliştirilen ve 2017 yılında yayımlanan savaş, sürükleyici simülasyon oyunu hali hazırda Steam üzerinden 92 TL’ye satılmakta. Oyunun PS4 versiyonu ise bu aydan itibaren PS Plus Extra aboneleri için ücretsiz olarak sunulmakta.

River City Melee Mach!! (PS4)

Arc System Works tarafından geliştirilen ve 2019 yılında yayınlanan oyun; yerel çok oyunculu Retro yapımlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Oyunun Steam fiyatı 23 TL seviyesinde olduğu için, PC oyuncuları da rahatlıkla bu eğlenceli yapımı satın alarak deneyimleyebilirler. Oyun, PS4 oyuncuları için ise PS Plus Extra abonelerine ücretsiz hale gelmiş durumda.

Superliminal (PS5 / PS4)

Pillow Castle tarafından geliştirilen ve 2020 yılında yayınlanan Superliminal Steam üzerinden 190 TL’ye satılmakta. 20 binden fazla incelemede “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan yapımın PS5 ve PS4 versiyonları PS Plus Extra aboneleri için Kasım ayı ile birlikte ücretsiz konuma gelmiş durumda. Gerçek üstü bulmaca oyunu, türün tutkunlarının sevdiği yapımlar arasında yer alıyor demek yanlış olmaz.

Teardown (PS5)

Tuxedo Labs tarafından geliştirilen ve yine Tuxedo Labs ile Saber Interactive tarafından 2022 yılında yayınlanan fizik tabanlı soygun yıkım oyunu; PS Plus Extra abonelerine bu ay sunulan 9 oyunun son halkası konumunda. Steam üzerinden 390 TL fiyatla satılan yapımın 75 bine yakın incelemesi bulunduğunu ve bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakaladığını belirtebiliriz.

PlayStation Plus Premium 2023 Kasım Oyunları

Grandia (PS5 / PS4)

GAME ARTS ve Sickhead Games tarafından geliştirilen; GungHo Online tarafından da 2019 yılında yayınlanan Grandia bu ay itibariyle PS Plus Premium oyuncuları için hem PS5 hem de PS4 versiyonları ile ücretsiz hale geldi. Anime türündeki klasik macera rol yapma oyunu Grandia’nın Steam fiyatı ise hali hazırda yalnızca 32 TL düzeyinde bulunuyor. Steam de binden fazla incelemesi bulunan yapımın bu incelemelerde aldığı görüş ortalaması ise “çok olumlu” olarak göze çarpıyor.

Jet Moto (PS5 / PS4)

PlayStation video oyun konsolu için bir dizi fütüristik yarış oyunu olarak tasarlanan Jet Moto; SingleTrac ve 989 Studios tarafından geliştirilmiştir. Oyunun yayıncılığını ise 989 Studios, Sony Interactive Entertainment yapmaktadır. PS Plus Premium platformu için hem PS5 hem de PS4 versiyonları Kasım ayı itibariyle ücretsiz konuma gelmiştir.

Up (PS5 / PS4)

Disney Pixar’ın aynı adlı animasyon özelliğini temel alan, orijinal olarak PSP’de yayınlanan Up The Video Game, oyuncuları Carl Fredricksen ve genç yardımcısı Wilderness Explorer Russell ile egzotik bir maceraya çıkarıyor. Güney Amerika’nın keşfedilmemiş ormanlarındaki vahşi yolculuk artık PS Plus Premium aboneleri için ücretsiz.

PaRappa the Rapper 2 (PS4)

NanaOn-Sha tarafından geliştirilen ve Sony tarafından ilk kez PS2 için 2001 yılında yayınlanan oyun, akabinde PS4 için de gelmişti. Aksiyonlu müzik ritim oyunu, türün sevenleri tarafından beğenilen yapımlar arasında yer alıyor. Kasım ayı itibariyle platforma eklenen ücretsiz oyunlar arasında PaRappa the Rapper 2 de kendisine yer bulmuş durumda.

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS5 / PS4)

MONKEYCRAFT tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından 2022 yılında yayınlanan sevimli macera oyunu hali hazırda Steam üzerinden 249 TL fiyat ile satışta. Yine Steam üzerinden binden fazla inceleme alan oyunun bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması tutturduğunu da belirtmekte yarar var. PS Plus Premium aboneleri ise Kasım ayı itibariyle oyuna ücretsiz şekilde erişim sağlama imkanına sahip olacaklar.

Kaynak: https://blog.playstation.com/2023/11/15/playstation-plus-game-catalog-for-november-teardown-dragons-dogma-dark-arisen-superliminal-and-more/