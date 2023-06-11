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Yeni Tesla Model 3 Yeni Kameralarla Tekrar Gözüktü!

Yeni Model 3, yenilenmiş far ve kameralarla tekrar görüntülendi. Kameralardan yola çıkarsak kendi kendine sürüş özelliği ile uyumlu gözüküyor.

Cemre Yılmaz

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Yeni ve güncellenmiş Tesla Model 3, sızıntıların sıklığına ve Tesla’nın mevcut Model 3’teki en son stok temizliğine bakılırsa lansmana yaklaşıyor. Şimdi bazı ek donanımlar ve yeni arka lamba tasarımı ile bir kez daha görüyoruz.

Ayrıca bkz: Tesla Model 3 Stokunu Temizliyor!

Dün sokaklarda görülen üretim öncesi Model 3, yoğun bir şekilde kamufle edildiğinden, farlar ve arka lambalar dışında dış kısımda gözle görülür değişiklikler olup olmadığını söylemek zor. İlki, birkaç ay önce gördüğümüzle aynı görünüyor, ancak arka lambalar farklı.

yeni tesla model 3
yeni tesla model 3
yeni tesla model 3

Artık mevcut Model 3’teki gibi yatay yerine dikey olarak yerleştirilmiş flaşör led’ine sahipler. Bunlar Model Y ile uyumlu olacak.

Ek olarak, fotoğraflar, Donanım 4.0 yerleşik bilgisayarı tarafından Tam Kendi Kendine Sürüş özelliği için kullanılan yeni yana monteli kameraları göstermektedir. Bu kameraları daha yeni Model X, Model S ve Model Y’de gördük. Bu nedenle, güncellenmiş yüz germe sürümü geldiğinde giriş seviyesi Model 3’ün Donanım 4.0 alacağını varsaymak muhtemelen doğru olur.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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