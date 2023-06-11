Yeni Tesla Model 3 Yeni Kameralarla Tekrar Gözüktü!

Yeni ve güncellenmiş Tesla Model 3, sızıntıların sıklığına ve Tesla’nın mevcut Model 3’teki en son stok temizliğine bakılırsa lansmana yaklaşıyor. Şimdi bazı ek donanımlar ve yeni arka lamba tasarımı ile bir kez daha görüyoruz.

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Dün sokaklarda görülen üretim öncesi Model 3, yoğun bir şekilde kamufle edildiğinden, farlar ve arka lambalar dışında dış kısımda gözle görülür değişiklikler olup olmadığını söylemek zor. İlki, birkaç ay önce gördüğümüzle aynı görünüyor, ancak arka lambalar farklı.

Artık mevcut Model 3’teki gibi yatay yerine dikey olarak yerleştirilmiş flaşör led’ine sahipler. Bunlar Model Y ile uyumlu olacak.

Ek olarak, fotoğraflar, Donanım 4.0 yerleşik bilgisayarı tarafından Tam Kendi Kendine Sürüş özelliği için kullanılan yeni yana monteli kameraları göstermektedir. Bu kameraları daha yeni Model X, Model S ve Model Y’de gördük. Bu nedenle, güncellenmiş yüz germe sürümü geldiğinde giriş seviyesi Model 3’ün Donanım 4.0 alacağını varsaymak muhtemelen doğru olur.