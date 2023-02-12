Yeni Türk Yapımı MMORPG Oyunu The Quinfall Detayları!

Günümüzde Türk yapımı oyunların sayısı oldukça az bir seviyede seyir etmekte, fakat 2023 yılı içerisinde bizlerle buluşacak olan The Quinfall oldukça iddialı bir şekilde gelmekte. Bugünkü yazımızın konusu ise The Quinfall oyun detayları hakkında bilgi vereceğiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak MMORPG türünde olacak bu oyunun konusu; 2016km2’lik alan ile dünyanın en büyük MMORPG haritası ile karşı karşıya kalacaksınız. Tamamen kendine özgü, farklı iklimlere sahip beş bölgede maceralar sizi beklemekte. Değişken hava koşullarıyla dört mevsime uyum sağlayan harita ve gündüz-gece döngüsü ile yaşayan bir dünya ile oyuncular ile buluşacak.

Oyun içi mekaniklere bakıldığı zaman grafik konusunda üst seviye bir ekipmana ihtiyacınız olmayacak oyun içinde farklı meslekler bulunup karakterinizin rolünü seçebileceksiniz. Oyun içinde 9 ayrı silah sistemine sahip olacaksınız.

Bunun yanında en güzel özellik olarak arkadaşlarınız ile oyunu beraber oynayabileceksiniz ve farklı farklı maceralara atılıp hem oyun içinde ki canavarlar ile hem de rakiplerle mücadele edeceksiniz.

Hogwarts Legacy’nin Steam’de Şimdiden Yarım Milyon Oyuncusu Var!