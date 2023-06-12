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Yılın Oyunu Adayı Olan Starfield Hakkında Detaylar Belli Oldu!

Geçen yıl bizlere 15 dakikalık oynanış videosu sunulan Starfield, şimdiden hem hikayesi hem de grafikleri ile yılın oyunu olma konusunda en önemli aday konumda yer alıyor.

İbrahim Özbek

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starfield detayları

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2023 yılında piyasaya çıkacak olan Uzay temalı aksiyon oyunu Starfield için çıkış tarihi ve fiyatı gibi detaylar belli oldu.

Geçen yıl bizlere 15 dakikalık oynanış videosu sunulan Starfield, şimdiden hem hikayesi hem de grafikleri ile yılın oyunu olma konusunda en önemli aday konumda yer alıyor. Starfield, Xbox Seires S / X ve PC platformlarında 6 Eylül 2023 tarihi ile beraber oynanabilir olacak.

Oynanış videosundan da anlaşılacağı gibi oyun bizlere birçok detayı beraberinde getirecek. Özellikle ufak detaylar oyunu daha ilgi çekici ve güzel bir hale getirmiş diyebiliriz. Sistem gereksinimleri açısından orta segment bilgisayarların bile zorlanacağı söylemek yalan olmaz.

Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatıysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL şeklinde etiketlenecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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