Ana Sayfa » Oyun Yoksa Yeni FIFA Oyunu Mu Geliyor? Oyun Yoksa Yeni FIFA Oyunu Mu Geliyor? İbrahim Özbek 7 Görüntüleme

Günümüzün en büyük oyun firmalarından 2K Games’in FIFA ile anlaşma yaptığı iddiaları oyun dünyasını sardı. Bu iddialar gözleri yeni FIFA oyununa çevirdi.

Uzun yıllardır birlikte olan ve geçtiğimiz dönemlerde birliktelikleri sona eren EA Games ve FIFA, efsane bir oyun serisi olan FIFA’nın sonunu getirdi. Seri her ne kadar sona erse de sürekli çıkan haberlerle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. FIFA serinin 2K Games tarafından yeniden geliştirilerek piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Oyun sektöründe ortaya çıkan yeni sızıntılar, FIFA ve 2K Games’in ortaklık kurduğunu ortaya koydu. Eski yapımlardan daha kapsamlı olması planlanan bu oyunun, futbol simülasyonu görevi göreceği söylendi. 2K Games’in NBA ve WWE gibi serilerin yapımcısı olduğunu da hatırlatalım.

Yapılan iddialara göre FIFA 2K oyun, 2026 dünya kupası ile beraber oyunseverlerin beğenisine sunulabilir. Bu durumda EA Sports’un bir süre daha zirvede yalnız kalacağını söylebiliriz

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