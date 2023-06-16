YouTube Music Tasarımını Yeniledi!

Günümüzün en popüler video platformlarından olan YouTube, YouTube Music web sürümü sayfasını yeniledi.

Spotify ile beraber en çok kullanılan müzik dinleme platformlarının başında gelen YouTube Music, web sürümünde yaptığı değişikliklerle beraber yepyeni bir görünüme sahip oldu. 2023 yılı itibariyle getirdiği güncellemeler ile beraber kullanıcıların deneyimini artıran YouTube, bu seferde kullanıcıların gözüne hitap eden yenilikler ile geliyor.

YouTube Music’te yapılan son değişiklik Web sürümünde yenilendi. Yeni tasarım, Anasayfa, Keşfet ve Kitaplık bölümlerini yeni bir kenar çubuğuna taşıyarak yeniden düzenledi. Bununla birlikte önceden üst sekme navigasyonu yer alıyordu. Yeni tasarımda ise artık şarkıları, albümleri, sanatçıları veya podcastleri aramanıza yardımcı bir arama çubuğu var.

YouTube Music web sürümünde yaptığı değişiklikler kısa zaman içerisinde hem tabletler için hem de akıllı telefonlar için gelecek. Şu an için net bir tarih verilmese de, önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.

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