YouTube Reklam Engelleyicileri Yasaklanıyor!

Günümüzün en büyük video içerik platformu YouTube, reklam engelleyici programlara ve uygulamalara artık izin vermeyecek.

Her geçen gün hem kullanıcı sayısı hem de içerik üreticisi sayısını artıran YouTube, 2023 yılıyla beraber birçok radikal karar aldı. Özellikle son zamanlarda içerik üreticilerinin sayısının artmasıyla YouTube’un gelir tarafında reklamlar hayati bir önem kazandı. Bu yükselişten yara almak istemeyen YouTube, maddi dengesini korumak için tüm reklam engelleyicileri kaldıracak.

Premium aboneliğe sahip olmayan kullanıcılar, atlanamayan reklamlardan kurtulmak için reklam engelleyicileri kullanıyor. YouTube kullanıcıları bugün itibariyle bu reklam engelleyicilerin artık işe yaramadığı fark etti.

Reklam engelleyici ile YouTube videosu oynatmaya başlandığında;

“YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmez. Bir reklam engelleyici kullanıyor olabilirsiniz, Reklamlar, YouTube’un dünya çapındaki milyarlarca kullanıcı için ücretsiz kalmasını sağlıyor. İsterseniz reklamsız YouTube Premium abonelik seçeneğini deneyebilirsiniz ve içerik üreticileri gelir kazanmaya devam eder.”

şeklinde bir uyarı yazısı ile karşılaşılacak.

Şu an için test olarak uygulandığı açıklayan YouTube, kısa zamanda tüm kullanıcılar için bu durumu geçerli kılacağını söyledi. YouTube, her ne kadar bu kararından dolayı tepki alsa da, günümüzde birçok popüler uygulama reklam engelleyicilere izin vermiyor. YouTube bu hamlesiyle beraber reklam gelirlerini artırarak, daha çok içerik üreticisine sahip olmayı hedefliyor.

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