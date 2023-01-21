YouTube Müzik, Geri Bildirim Karşılığında 1 Yıllık Ücretsiz Dinleme Odası’nı Açıyor!

YouTube Music’in arkasındaki geliştiriciler, kullanıcıların erken erişim özellikleri hakkında geri bildirimde bulunabileceği bir Discord kanalı olan yeni Dinleme Odası’nı duyurdu. Herkes başvurabilir. Müzik türleri ve seçtikleri abonelik hakkında bir anketi yanıtlamaları gerekir.

Gereksinimler, müzik aşığı olmanız, konuşmalar ve anketler yoluyla düzenli geri bildirimde bulunmanız ve bir yıl boyunca birincil ses akışı hizmetiniz olarak YouTube Music’i kullanmanızdır.

Kabul edilirse, programın bir parçası olarak o 1 yıl ücretsiz gelir ve yeni özelliklere erken erişim ve “YouTube Music’in geleceğini etkileme şansı” elde edersiniz.

Adaylardan herhangi bir bilgi paylaşmamaları, ekran görüntüsü almamaları, resim çekmemeleri veya Dinleme Odasından herhangi bir şey kaydetmemeleri istenmektedir. YouTube Music, onaylanan başvuru sahipleri ile Şubat ayında iletişime geçecektir.

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