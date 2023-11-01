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YouTube Premium Abonelik Ücreti Bir Kez Daha Zamlandı!

Son aylarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde ekonomik dalgalanmalarının devam etmesinden dolayı birçok şirket ürünleri zamladı.

İbrahim Özbek

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Youtube premium zamlandı

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Günümüzün en çok tercih edilen video izleme platformu YouTube, bir kez daha abonelik ücretlerini zamladı.

Son aylarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde ekonomik dalgalanmalarının devam etmesinden dolayı birçok şirket ürünleri zamladı. Bu zamlar dijital ortamda da hizmet veren markalara da yansıdı. Özellikle ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan YouTube, ülkemizdeki fiyatlarını yükseltti.

YouTube tarafından sunulan Premium servisi kullanıcılara pek çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar arasında en sevileni ise hiç şüphesiz reklamsız şekilde video izleyebilme. Bununla beraber hizmetin daha sonra internet bağlantısı olmadan izleyebilmek için video indirebilme, arka planda oynatma ve kaldığınız yerden devam etme gibi sevilen avantajları da var.

Youtube premium zamlandı

Yeni YouTube Premium ücretleri şu şekilde;

  • Bireysel: 57.99 TL
  • Aile: 115,99 TL
  • Öğrenci: 37,99 TL

YouTube Premium ile beraber elde edebileceğiniz birçok avantaj bulunuyor ancak son zamlardan sonra ülkemizde nasıl bir kullanıcı sayısına sahip olacağı merak konusu oldu.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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