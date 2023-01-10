YouTube Shorts Gelir Kazanma Dönemi Başlıyor!

Günümüzün en popüler video izleme platformu olan YouTube, Shorts üzerinden para kazanma döneminin ne zaman başlayacağı konusunda tarih verdi.

YouTube, Shorts ile beraber video izleme de yeni bir dönemi başlatmıştı. Özellikle burada kendini geliştirmek isteyen YouTube, içerik üreticilerinin Shorts üzerinden para kazanması için çalışmalara başladı. Çalışmalar tüm hızla devam ederken, Shorts üzerinden para kazanma döneminin tarihi verildi. 1 Şubat tarihinden itibaren içerik üreticileri YouTube Shorts üzerinden para kazanmaya başlayabilecek.

2020 yılından beri hayatımızda olan YouTube Shorts, her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor. Özellikle son dönemlerde kullanıcıların YouTube Shorts üzerinde geçirdiği zaman artığı için YouTube, içerik üreticilerinin de bu alanda para kazanması hedefliyor.

YouTube Shorts, 1 Şubat’tan itibaren daha fazla kullanılmaya başlanacak. Nedeni de YouTube Shorts’un 1 Şubat’tla birlikte YouTube İş Ortağı Programı’nın bir parçası olması oluyor. Ayrıca program üzerinden bir gelir elde etmek isteyen üreticilerin yeni sözleşmeyi kabul etmesi ise zorunlu. Sözleşme 10 Temmuz 2023’e kadar devam ediyor. İçerik üreticilerin para kazanması için bu sözleşmeyi kabul etmesi gerekiyor.

YouTube, Shorts içeriklerindeki reklamlardan elde ettiği gelirin yüzde 45’ini içerik üreticilerine verecek. Bu ödemeler ise her ay düzenli bir şekilde olacak. Bunun yanı sıra şirket, içeriklerde telif hakkına sahip olan müzikleri kullanmayı da serbest bırakacak.

YouTube Shorts üzerinden para kazanmak için gerekli olan şartlar şu şekilde;

En az 1000 abone sayısına sahip olmak.

Son üç ay içerisinde Shorts özelinde en az 10 milyon izlenme veya YouTube uzun video ve Shorts’ta toplamda 4000 saat izlenmek.

1 Şubat ile başlayacak yeni para kazanma döneminde içerik üreticileri çalışmalarını hızlandırdı. Sizlerde bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız, kanalınızın yukarıda ki şartları karşılamış olması gerekiyor.

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