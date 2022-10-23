YouTube Tasarımı Yeniden Değişti!

Günümüzün en popüler video izleme platformu olan YouTube, video ekranının sağ tarafında yer alan tasarımı değiştirmeye karar verdi.

Geçtiğimiz gün Premium abonelik fiyatlarında büyük bir artışa giden Youtube, bugün yaptığı açıklama ile beraber ana sayfa tasarımında değişikliklere gideceğini duyurdu. Özellikle rakip şirketlerin son günlerdeki ataklarında sonra YouTube, yeni birkaç özellik getirme fikri üzerine yoğunlaştı.

Her ne kadar uzun zamandır bu piyasada tek başına at koşturan YouTube, TikTok’un büyümesiyle beraber pazar stratejilerinde değişikliklere gitti. TikTok özellikle pandemi ile beraber büyük bir kullanıcı kitlesi elde etti. Hal böyle olunca diğer şirketler kendilerine çeki düzen verme kararı aldı.

TikTok’u diğerlerinden ön plana çıkaran özellik ise kısa videolar oldu. YouTube bu durumu bildiği için Shorts bölümünde tasarım değişikliğine gitti. Artık video izlerken yan tarafta görünen izleme önerileri bölümünde Shorts videoları da karşımıza çıkacak.

Şu an için gelişme aşamasında olan bu özellik her kullanıcının karşısına sıklıkla çıkmıyor. Ancak ilerleyen günlerde YouTube, sağ tarafta Shorts videolar için özel bir bölüm oluşturacağa benziyor. Bununla beraber Shorts videolarında içerik üreticilerine gelir sağlamak için reklam çalışmalarını sürdürüyor.

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