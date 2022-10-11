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YouTube, Her Kanal İçin Benzersiz URL Sistemini Duyurdu!

Bu etiketler YouTube genelinde çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin, içerik oluşturucular, bunları kullanarak yakın tarihli bir ortak çalışmanın başlığında başkalarını etiketleyebilir veya açıklama ya da yorumlarda onlara bir ithafta bulunabilir.

Ayşen Sıla

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YouTube-Handles

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YouTube sonunda platformdaki her kanala, insanların anlayabileceği bir url sistemi (@nickname) verecek.

Pazartesi günü Youtube, “insanların YouTube’da içerik oluşturucuları ve birbirlerini kolayca bulmaları ve onlarla etkileşim kurmaları için yeni bir yol” olarak tanımladığı sistemi tanıttığını duyurdu.

Hizmetin, YouTube kanal sayfalarında ve Shorts’ta görüneceğini ve bunun “yorumlarda, topluluk gönderilerinde, video açıklamalarında ve daha fazlasında birbirinden bahsetmeyi daha basit ve hızlı hale getirecek” olduğunu açıkladı.

Mevcut her kanal için – YouTube milyarlarca olduğunu söylüyor – platform, ziyaretçileri kanal sayfasına yönlendirecek eşleşen bir URL (yani youtube.com/@handle) oluşturacak. Önceden, yalnızca 100 veya daha fazla abonesi olan içerik oluşturucular özel bir URL için uygundu. Fakat şimdi durum değişiyor.

Bu etiketler YouTube genelinde çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin, içerik oluşturucular, bunları kullanarak yakın tarihli bir ortak çalışmanın başlığında başkalarını etiketleyebilir veya açıklama ya da yorumlarda onlara bir ithafta bulunabilir.

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