Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı 2024’te Vizyona Girecek

JRR Tolkien hayranları, yeni bir Amazon Prime Video orijinal serisi olan; Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ni sabırsızlıkla bekliyor. Ancak ufuktaki tek LOTR projesi bu değil. Warner Bros. Animation ve New Line Cinema, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim adlı animasyon filmi için bir tarih belirledi. Film 12 Nisan 2024’te sinemalarda gösterime girecek.

LOTR TV ve film hakları ayrıldığından The Rings of Power ve The War of the Rohirrim’in doğrudan; bir bağlantısı olmadığını belirtmekte fayda var. Güç Yüzükleri, film üçlemesinden binlerce yıl önce gerçekleşirken; Rohirrim Savaşı, Yüzük Kardeşliği’nden sadece iki yüz yıl önce geçiyor.

Rohirrim, İki Kule’de tanıtılan şiddetli savaşçılardı ve Aragorn ve Miğfer Dibi Kardeşliği ile birlikte savaştılar. The War of the Rohirrim, Rohan’ın efsanevi kralı Helm Hammerhand’i takip edecek. Ve Helm’s Deep’in yaratılışını anlatacak.

Warner Bros., The War of the Rohirrim’i bir anime filmi olarak adlandırdı. Animasyon stüdyosu Sola Entertainment, animasyonu sağlıyor. Ayrıca filmin yönetmenliğini son seri Blade Runner: Black Lotus ve Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’i içeren bir anime ustası olan Kenji Kamiyama yapacak.

Ayrıca bkz: The Rings of Power’ın Ana Karakterleri Belli Oldu