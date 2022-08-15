Yüzüklerin Efendisi’nin Yeni Oyunu Duyuruldu!

Günümüzün en büyük baş yapıt filmlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi çıktığı tarihten itibaren halen popülerliğini kaybetmiş değil. Birçok dalda ödül alan film geçtiğimiz yıllardan bu güne kadar filmin konusunda dahil birçok oyun çıkarmıştır.

Son zamanlarda yeni dizisi ile hayranlarının beğenisini toplayan Yapımcı şirket şimdi de yeni oyununu duyurdu. Yapılan açıklama da şu ifadeler kullanıldı;

Private Division sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Weta Workshop ile ortaklık kurulduklarını ve Yüzüklerin Efendisi oyunu için geliştirme sürecine başlandığı hayranlarına duyuruldular. Bunun yanında yeni yapımın ilk oyunu olarak karşımıza çıkacak.

Oyunun piyasaya çıkacağı tarih için henüz tam bir açıklama yapılmadı. Fakat şirketin yayın takviminde 2024 yılı içerisinde Weta Workshop tarafından geliştirilen bir Orta Dünya oyununun piyasaya sürüleceği sızıntılar arasında.

Şirket yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi; JRR Tolkien’in edebi Orta Dünya evreninde yeni bir oyun seti yayınlamak için Weta Workshop ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Gelecekte proje hakkında sizlere daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz! dedi.

En İyi Açık Dünya Oyunları!