Zamlar Öncesi Steam’de Son İndirim Şansı!

Günümüzün en popüler oyun platformlarından Steam, kur dalgalanmalarından yarar almamak için oyunların fiyatını güncelledi. Tekrar böyle bir güncelleme gelmesi yakından Steam Ubisoft güncellemesi oyunseverler için son şans olabilir.
Geçtiğimiz aylar Steam, kur dalgalanmalarından dolayı ülkemizdeki oyun fiyatlarını güncellemişti. Birçok oyuncu bu durumdan şikayetçi olsa da, ellerinden bir şey gelmiyordu. Steam, geçtiğimiz günlerde Ubisoft, Steam ile el sıkıştı ve Ubisoft oyunları artık Steam bünyesinde yer alabilecek.
Steam, kur düzenlemesi ile beraber birçok oyunun fiyatını revize etmişti. Yeniden bu zamlar kapıya dayanmışken, Ubisoft indirimleri ile beraber oyunseverler büyük indirimlerden yararlanabilecek. Steam Ubisoft indirimleri kapsamında oyunların indirimli fiyatları şu şekilde;
|Oyun Adı
|İndirimli Fiyatı
|Assasin’s Creed Valhala
|230.67 TL
|Anno 1800
|174.75 TL
|Tom Clancy’s The Divison 2
|104.70 TL
|Watch Dogs: Legion
|63.00 TL
|Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
|53.80 TL
|Immortals Fenyx Rising
|139.80 TL
|Assasin’s Creed Oddsey
|174.75 TL
|Assasin’s Creed Origin
|139.80 TL
|Far Cry 5
|69.80 TL
|Far Cry New Dawn
|105.80 TL
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|91.60 TL
İndirimlerden yararlanmak için Steam Mağazası’na göz atabilirsiniz. Buradan indirimli fiyattaki oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.
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