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Zamlar Öncesi Steam’de Son İndirim Şansı!

Günümüzün en popüler oyun platformlarından Steam, kur dalgalanmalarından yarar almamak için oyunların fiyatını güncelledi. Tekrar böyle bir güncelleme gelmesi yakından Steam Ubisoft güncellemesi oyunseverler için son şans olabilir.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler oyun platformlarından Steam, kur dalgalanmalarından yarar almamak için oyunların fiyatını güncelledi. Tekrar böyle bir güncelleme gelmesi yakından Steam Ubisoft güncellemesi oyunseverler için son şans olabilir.

Geçtiğimiz aylar Steam, kur dalgalanmalarından dolayı ülkemizdeki oyun fiyatlarını güncellemişti. Birçok oyuncu bu durumdan şikayetçi olsa da, ellerinden bir şey gelmiyordu. Steam, geçtiğimiz günlerde Ubisoft, Steam ile el sıkıştı ve Ubisoft oyunları artık Steam bünyesinde yer alabilecek.

Steam, kur düzenlemesi ile beraber birçok oyunun fiyatını revize etmişti. Yeniden bu zamlar kapıya dayanmışken, Ubisoft indirimleri ile beraber oyunseverler büyük indirimlerden yararlanabilecek. Steam Ubisoft indirimleri kapsamında oyunların indirimli fiyatları şu şekilde;

Oyun Adıİndirimli Fiyatı
Assasin’s Creed Valhala230.67 TL
Anno 1800174.75 TL
Tom Clancy’s The Divison 2104.70 TL
Watch Dogs: Legion63.00 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint53.80 TL
Immortals Fenyx Rising139.80 TL
Assasin’s Creed Oddsey174.75 TL
Assasin’s Creed Origin139.80 TL
Far Cry 569.80 TL
Far Cry New Dawn105.80 TL
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege91.60 TL
steam ubisoft

İndirimlerden yararlanmak için Steam Mağazası’na göz atabilirsiniz. Buradan indirimli fiyattaki oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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