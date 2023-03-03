Zamlar Öncesi Steam’de Son İndirim Şansı!

Günümüzün en popüler oyun platformlarından Steam, kur dalgalanmalarından yarar almamak için oyunların fiyatını güncelledi. Tekrar böyle bir güncelleme gelmesi yakından Steam Ubisoft güncellemesi oyunseverler için son şans olabilir.

Geçtiğimiz aylar Steam, kur dalgalanmalarından dolayı ülkemizdeki oyun fiyatlarını güncellemişti. Birçok oyuncu bu durumdan şikayetçi olsa da, ellerinden bir şey gelmiyordu. Steam, geçtiğimiz günlerde Ubisoft, Steam ile el sıkıştı ve Ubisoft oyunları artık Steam bünyesinde yer alabilecek.

Steam, kur düzenlemesi ile beraber birçok oyunun fiyatını revize etmişti. Yeniden bu zamlar kapıya dayanmışken, Ubisoft indirimleri ile beraber oyunseverler büyük indirimlerden yararlanabilecek. Steam Ubisoft indirimleri kapsamında oyunların indirimli fiyatları şu şekilde;

Oyun Adı İndirimli Fiyatı Assasin’s Creed Valhala 230.67 TL Anno 1800 174.75 TL Tom Clancy’s The Divison 2 104.70 TL Watch Dogs: Legion 63.00 TL Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint 53.80 TL Immortals Fenyx Rising 139.80 TL Assasin’s Creed Oddsey 174.75 TL Assasin’s Creed Origin 139.80 TL Far Cry 5 69.80 TL Far Cry New Dawn 105.80 TL Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 91.60 TL

İndirimlerden yararlanmak için Steam Mağazası’na göz atabilirsiniz. Buradan indirimli fiyattaki oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.

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