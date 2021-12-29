Zeka Filmleri – En İyi Zeka Filmleri

Film izlemek birçok insanın zevkle yaptığı bir hobidir. Özellikle gelişen sinema sektörü ile beraber her yıl yüzlerce film vizyona giriyor. Ayrıca gelişen teknoloji ile sahneler daha gerçekçi çekilebiliyor. Zeki insanlara hayatımızın her döneminde imrenerek bakarız. Zeka filmleri ise bizlere birçok açıdan ilham verir. Özellikle filmdeki hikayelerin gerçek yaşamdan alınması çok daha etkilidir.

Birçok bilim adamı, mucit ve ünlü kişinin zekasını anlatan filmler vizyona girmiştir. Bu tarz filmlerde öncelikle karakterin zekasına sonra olay kurgusuna bağlı olarak müthiş gişeler elde etmiştir.

Ayrıca sırf senaryosunda zeka teması işlenen birçok film vardır. Özellikle bu tarz filmler izleyenlerin aklında soru işareti bırakır. Muazzam bir senaryo ile yazılan filmler, izleyenlerin olay akşını çözmesinde birçok zeka öğreneği kullanır.

12 Kızgın Adam

Sinema dünyasının klasiklerinden olan 12 Kızgın Adam filmi garip senaryosuyla dikkat çekmektedir. 12 insanın bir araya gelmiş olarak 1 kişiyi yargılama sürecini mevzu eden film 11 kişinin idam hükmü verirken aralarından 1 kişinin zanlının suçsuz olduğuna inanması ve diğerlerine de bu fikri kabullendirme çabası anlatılmaktadır. Sonucu düşünmekten yorulacağınız kim bilir kendinizi müfettişlerin yerinde bulacağınız etkisinde bırakan senaryosuyla aklınızın sınırlarını zorlayacak güzel bir film sizleri bekliyor.

Başlangıç

Hayatınız süresince merak edeceğim bir şey olsun isteyenlere kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir filmdir. Bunun sebebi ise sırrı hala çözülemeyen son sahnesinden kaynaklanıyor. Christopher Nolan’ın en ince detaylarına kadar ince ince ördüğü senaryosuyla uzun senelerdir konuşulan bu filmin başrolünde ise Leonardo Di Caprio, Cillian Murphy vetom Hardy şeklinde meşhur oyuncular rol almaktadır. Inception filminin mevzusu ise özetlemek gerekirse rüya içinde rüya görerek bilinçaltını ele geçirme ve yönlendirme yapmayı amaçlayan bir grubun gizemli ve fantastik hikayesi anlatılmıştır.

Dövüş Kulübü

Beyazperde evveliyatına damga vuran efsaneleşmiş yapım meşhur yönetmen David Fincher’ın yönetmenliğinde çekilmiştir. Başrolünde Brad Pitt ve Edward Norton şeklinde dünyaca meşhur starların rol almış olduğu Dövüş Kulübü muhteşem ters köşeleri ve ne işe yaradığını anlamakta zorlanacağınız etkisinde bırakan son sahneleriyle kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir filmdir. İlk dakikasından son dakikasına kadar sizi tesiri altına alan film hayatınız süresince aklınızı kurcalayacak bir iz bırakacaktır.

Matrix

Beyazperde tarihinin unutulmaz filmlerinden önde gelen Matrix bilim kurgunun zirvesine 1999 senesinde ulaşmayı başaran efsaneleşmiş bir yapımdır. Üstün bir zekaya haiz olan Neo, hackerlik yaparken aniden kendini çatışmanın ortasında bulur. Yapmış olduğu işlerle Morpheus tarafınca fark edilen Neo ajanların elinden kaçarak Matrix alemine ayak basıyor. Gerçeğin daha da derinliklerinde yaşanmış olan bu dünya Neo’nun kafasında binlerce soruya sebep olmuştur.

Yedi

Başrolünde Morgan Freeman ve Brad Pitt’in rol almış olduğu Seven filmi, seri cinayetlerin faili olan bir insanın peşine düşen 2 polis dedektifinin öyküsünü mevzu edinmiştir. 7 değişik cinayetin tek bir faili ve tek bir sebebi bulunduğunu düşünen dedektiflerin başına gelen vakalar izlerken ağzınızı açık bırakacak. Filmin sonuna doğru verilen ters köşe ile adeta şok eden Seven, beyin yakan filmlerinde başlangıcında geliyor.

Yıldızlararası

Gene bir Christopher Nolan filmiyle karşınızdayız. 2014 yılından beri izleyenlerinin aklında yer edinen Interstaller filmi dünyanın yok oluşu sonrası yeni bir yaşam için yaşanılacak gezegen aramaya giden bir grup astronotun hikayesidir. Muhteşem bir zekanın ürünü olan bu etkisinde bırakan senaryo izleyicilerinin de beynini yakmayı dikkatsizlik etmiyor.

Akıl Oyunları

Yaşamını içine kapanık bir halde sürdüren matematik profesörü John Nash’ın yaşamını mevzu edinen filmin başrolünde Russel Crowe rol almıştır. Türkçeye Akıl Oyunları olarak çevrilen film isminden de anlaşılacağı şeklinde dahi bir insanın zaman içinde zihninin içinde oynanan oyunlarla ilginçleşmeye başlıyor. Filmin mevzusu bir yerden sonrasında sizi olayların tam ortasına bırakıp başrolün ne yapması gerektiğine dair fikirleri şiddetlice düşünmenizi sağlıyor.

Enigma

Meşhur matematikçi Alan Turing’in İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren icadı ve Alan Turing’in hayatıyla ilgili kesitlerin olduğu film Yaşam öyküsü türündedir. Görkemli zekası ve çözümleme kabiliyetine haiz Alan Turing Enigma şifrelerini kırmaya çalışırken sizin de beyin sınırlarınızı zorluyor. Filmin başından sonuna kadar acaba başarı göstermiş olabilecek mi ve icat çalışacak mı diyerek geçen film seyircilerine hem genel kültür kazandırıyor hem de ufkunu açıyor.

Her Şeyin Teorisi

Türkçe adı Her Şeyin Teorisi olarak çevrilen film Stephen Hawking’in yaşamını ele almaktadır. Gençlik yıllarına dair kesitler gördüğümüz filmimizde hasta olmasına karşın Stephen Hawking’in gösterdiği başarılar ve karısının ona olan sevgisi anlatılmaktadır. Filmin dikkat çeken tarafı ise hasta bir insanoğlunun dünyanın en akıllı ve en başarı göstermiş insanlarından biri iyi mi olduğu gerçeğine anlam verebilmektir.

Küp

Vicenzo Natalinin yönetmenliğini yapmış olduğu Küp filmi bolca heyecanlı ve büyük bir bulmacanın içine sizi hapsedecek. Birbirlerini tanımayan tamamen değişik karakterlere haiz bir grup insanoğlunun beraber el ele vererek çözmeleri ihtiyaç duyulan şifreyi bulma çabalarının anlatıldığı film de karakterlerin yaşadıkları tek duygu ise korkudur. Sırlarla dolu bu Küp filmi aklınızı muhteşem şekilde yoracak bir filmdir.

Marslı

Mars gezegenine astronotlar gönderilmiştir. Mark Watney isminde astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılır ve ekibi tarafınca terk edilir. Hayatta kalmayı başaran Watney Mars’ta yapyalnız kalır. Elindeki olanaklarla yaşadığına dair dünyaya sinyaller göndermeye çalışır ve evine geri dönmek için uğraşmaktan başka çaresi yoktur.

Ayrıca bkz: Astral Seyahat İle İlgili Filmler