10 elektrikli otomobilin menzili, pilleri bitene kadar test edildi

İngiltere What Car? dergisi hepimizin sorduğu aynı soruyu yanıtlamaya çalışıyor – bugünlerde bir elektrikli otomobilin gerçek yaşam menzili nedir? Üreticinin iddialarını veya WLTP veya EPA testlerini boşverin – gerçek hayattaki, dürüst sonuçlara ihtiyacımız var.

Test için elimizde en yeni 10 elektrikli otomobil var: Cupra Born 58 kWh V3, Volvo XC40 Recharge Single Motor Plus, MG ZS EV Uzun Menzilli SE, Kia Niro EV 4, BMW iX3 M Sport Pro, Kia EV6 RWD GT-Line, VW ID.5 Pro Performance Style, Tesla Model 3 Uzun Menzil (70 kWh), Tesla Model Y Uzun Menzil ve son olarak BMW i4 eDrive40 M Sport.

Norveç Otomobil Federasyonu tarafından yapılan testten farklı olarak, What Car? diğer trafikten etkilenmeden kapalı devre bir yol kullandı. Seçilen rota yaklaşık 15 mil uzunluğundaydı (24 km’nin biraz üzerinde), dur-kalk bölümü simülasyonu şehir içi sürüş için 2,6 mil, 4 mil (6,4 km) sabit 50 mil (80 km / saat) ve 8 mil (12.8 km) idi. Sabit 70 mph (112 kph) hızla. Bu rota, her arabanın sonunda pili bitene kadar tekrarlandı.

Arabalar bir gün önce tamamen şarj edildi ve bir gecede aynı yerde bırakıldı. Ertesi sabah, akülerin %100 dolu olduğundan emin olmak için tüm arabalar kontrol edildi ve test başladı.

Test sonuçlarına gelince sürpriz olmadı, hiçbir araç resmi menzile ulaşamadı ancak bazıları oldukça yaklaştı. İşte sonuç tablosu:

Araç Modeli Pil Boyutu WLTP Menzili Test Edilen Menzil Kayıp (Eksik) Verimlilik Cupra Born 58 kWh V3 58 kWh 249 miles (400 km) 219 miles (352 km) 12.0% 3.8 m/kWh (6.1 km/kWh) Volvo XC40 Recharge 67 kWh 263 miles (423 km) 226 miles (363 km) 13.7% 3.4 m/kWh (5.4 km/kWh) MG ZS EV LR 68.3 kWh 273 miles (439 km) 246 miles (395 km) 9.7% 3.6 m/kWh (5.8 km/kWh) Kia Niro EV 4 64.8 kWh 285 miles (458 km) 253 miles (407 km) 10.9% 3.9 m/kWh (6.2 km/kWh) BMW iX3 M Sport Pro 74 kWh 282 miles (453 km) 253 miles (407 km) 10.2% 3.4 miles (5.4 km/kWh) Kia EV6 RWD GT-Line 77.4 kWh 328 miles (527 km) 278 miles (447 km) 15.2% 3.6 m/kWh (5.8 km/kWh) VW ID.5 Pro 77 kWH 315 miles (506 km) 281 miles (452 km) 10.5% 3.7 m/kWh (5.9 km/kWh) Tesla Model 3 LR (2021) 70 kWh 360 miles (579 km) 293 miles( 471 km) 18.6% 4.2 m/kWh (6.7 km/kWh) Tesla Model Y LR 75 kWH 331 miles (532 km) 304 miles (489 km) 8.1% 4.1 m/kWh (6.6 km/kWh) BMW i4 eDrive40 M Sport 80.7 kWh 345 miles (555 km) 316 miles (508 km) 8.2% 3.9 m/kWh (6.2 km/kWh) Tabloda da göründüğü gibi ortalama %8 ile %15 arası kayıp görünmektedir.

BMW ix4 eDrive40 M Sport, iddia edilen WLTP menzilinden sadece %8,2 daha az olan 316 mil (508 km) en uzun mesafeyi sürmeyi başardı. Ancak kWh başına 4,2 mil (6,7 km/kWh) ile en yüksek verimliliği elde eden Tesla Model 3 Uzun Menzil‘dir – BMW ile aynı boyutta bataryaya sahip olsaydı 338 mil veya 543 kilometre gidebilirdi. Tüm araçların klimasının açık olduğunu ve tüm test için 21C‘ye ayarlandığını unutmayalım.

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Testteki tüm arabalar iyi bir kullanılabilir menzile sahip, en küçük Cupra Born pili bile 200 milin üzerinde yol kat edebiliyor ki bu muhtemelen normal bir günlük işe gidip gelme ve ara sıra daha uzun yolculuklar için yeterli. En ucuz MG ZS EV Uzun Menzilli yalnızca 246 mil (395 km) sunmakla kalmaz, aynı zamanda en büyük değeri sunar.