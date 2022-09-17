BMW X4, yerini elektrikli iX4’e bırakıyor

Yeni nesil BMW X4, elektrik devriminin en son kurbanı. İç kaynaklara göre BMW, yeni nesil X4’ün bir değerlendirme sürecini yürütüyordu ve benzinli otomobillere sınırlı ilgi nedeniyle yeni nesil X4’ü piyasaya sürmenin buna değmeyeceği sonucuna vardı.

BMW, 2025 yılında amaca yönelik tasarlanmış tamamen elektrikli Neue Klasse platformunu tanıtıyor ve araç serisinde büyük değişiklikler getirecek. X4’ün ilk planı, yeni nesil yedeğinin CLAR platformunda inşa edilmesi ve Neue Klasse mimarisine dayalı ayrı, elektrikli bir versiyon sunmaktı.

Planlar değişiyor ve benzinli X4 yolun sonuna geliyor, mevcut model onun son modeli olacak. Büyük olasılıkla iX4 olarak adlandırılan tamamen elektrikli X4, orijinal olarak planlanan X4 değişiminden daha sonra gelecek ve Macaristan, Debrecen’de üretilecek.

Neue Klasse platformu 2025’te geliyor ve buna dayalı ilk iki araç tamamen yeni, tamamen elektrikli BMW 3 serisi ve bir SUV olacak. Dahili tanımlama modeli NA5 iX3, Neue Klasse SUV için en olası adaydır. iX4 (NA7) 2026’da takip edecek.

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Heyecan yeni platform etrafında büyüyor, ilk kez %30 geliştirilmiş menzile ve daha yüksek şarj hızına sahip yeni Gen6 pilleri kullanacak. Yeni piller, üretim maliyetlerini yarı yarıya azaltıyor ve bu da biraz daha iyi araba parçaları anlamına geliyor.

Yeni piller, lojistiği kolaylaştırmak için Avrupa’da üretilen otomobiller için yerel olarak üretilecek. CATL ve Eve Energy, BMW ile sözleşme imzalayan ilk iki tedarikçidir.

Yeni tasarım sayesinde pil paketleri mevcut olanlardan yaklaşık %20 daha hafif olacak ve 270kW’a kadar şarj hızlarını destekleyecek. BMW, yüksek nikel ve daha az kobalt içeriğine rağmen, yeni pillerin 10 yıl sonra kapasitesinin en az %80’ini koruyacağını iddia ediyor.

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2026’da piyasaya sürülmesi planlanan yeni iX4 ile, ilk tasarımları önümüzdeki yıl görmeye başlamayı bekleyebiliriz. Beklenmeyen bir gecikme olmazsa, ilk yol testinin 2024’ün sonunda başlaması muhtemeldir.

BMW X4