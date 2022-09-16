Yeni Peugeot e-408 elektrikli fastback sedan 2023’te geliyor

Kaslı tavan hatları ve coupe-SUV’lar şu anda popüler ve Peugeot bu çılgınlıktan para kazanmak isteyen en son marka: yeni 408 fastback.

1,48 metre boyunda olan 408, Renault Arkana veya Volvo C40 gibi bir coupe-SUV‘den daha çok yüksek sürüşlü bir sedandır. Aslında, Peugeot’ya göre 408, en son 308 hatchback ve station’dan alınan bir miktar stil ipucu sayesinde biraz aile benzerliği olsa da, piyasadaki türünün ilk otomobili.

Bunlara “kılıç dişli” gündüz sürüş farları ve üçlü “pençe” arka farlar dahildir. Yeni otomobil aynı zamanda markanın yakın zamanda yeniden tasarlanan logosuna sahip, ızgarasının ortasında, kendisi fastback için ayarlanmış büyük bir aslan başı rozeti var.

Peugeot’nun serisinde 408, 508 aile arabası ile orta boy 3008 SUV arasında yer alıyor. Pratiklik açısından, yükseltilmiş beş kapılı, büyük bir hatchback bagaj kapısına ve 471 litre bagaj alanına (plug-in hibrit versiyonda) sahiptir. Arka koltuklar indirildiğinde bu 1.545 litreye çıkıyor. Eğimli tavan çizgisine rağmen Peugeot, 408’in yolcular için daha fazla alan sağlamak için arkadaki tavanda küçük ‘kabartma alanları’ ile hala bol miktarda tavan boşluğu sunacağını iddia ediyor.

İçeride, kabin tasarımı, Peugeot’nun en üst düzey modellerde 3D kadranlı “i-Cockpit” gösterge düzeninin kullanımı, 10 inçlik bir merkezi dokunmatik ekran ve bunun altındaki dokunmatik kısayol düğmeleri paneli de dahil olmak üzere aynı en son 308’dir. 408 ayrıca 10 hoparlörlü Focal stereo, matrix LED farlar, kablosuz akıllı telefon şarjı ve Peugeot’nun en yeni yarı otonom sürüş teknolojisi gibi çok daha fazla kit ile birlikte sunulacak.

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408, aynı zamanda 308, Opel Astra ve DS 4‘ün temelini oluşturan EMP2 platformunda yer alıyor ve aynı Hybrid 180 ve Hybrid 225 plug-in hibrit güç aktarma organları ile sunuluyor – sırasıyla 178 ve 222 hp güç üreten – her iki versiyon da 1.6 litre ile eşleşiyor. elektrikli motora, 12.4kWh aküye ve sekiz ileri otomatik şanzımana sahip turboşarjlı benzinli motor.

Plug-in hybrid 408 için performans, yakıt ekonomisi ve elektrik menzili rakamları henüz açıklanmadı, ancak 308 Hybrid istatistiklerine dayanarak, elektrikli fastback’in yaklaşık 48 km yol alabilmesini bekliyoruz (sadece pil gücüyle).

Plug-in 408’in standart olarak 3,7kW yerleşik şarj cihazıyla geleceğini biliyoruz, bu da bir ev duvar kutusundan 12,4kWh pili üç saatten biraz fazla bir sürede doldurmanıza olanak tanır. Ancak, bu süreyi iki saatin biraz altına indiren 7.4kW’lık bir şarj cihazına yükseltebileceksiniz.

408’in 2023’ün başlarında satışa çıkmasından birkaç ay sonra Peugeot, muhtemelen e-408 olarak adlandırılacak tamamen elektrikli bir versiyonunu piyasaya sürecek. Ayrıca, yakın zamanda tanıtılan yeni e-308 elektrikli hatchback ve station Peugeot ile aynı 156bhp elektrik motorunu ve 54kWh pil kurulumunu kullanmasını bekliyoruz.

Peugeot’ya göre, e-308 tam şarjla 400 km’ye kadar bir menzile sahipken, tam spesifikasyona bağlı olarak 100kW hızlı şarj hızları, %20-80’lik bir doldurma işleminin yarım saatin hemen altında sürdüğü anlamına geliyor. İkincisi, e-408 için aynı olsa da, fastback aile hatchback’inden daha büyük ve daha az aerodinamik bir şekle sahip olduğu için, muhtemelen e-308’in menziliyle eşleşemeyecek.

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E-308’in görünümüne dayanan elektrikli versiyonla normal 408’den pek çok görsel değişiklik görmemiz pek mümkün değil. Benzinli ve hibrit modellerle karşılaştırıldığında, yalnızca italik bir E amblemi ve bir dizi aero tekerlek olan eklemeler olabilir.

408 serisi, daha yüksek özellikli Allure ve GT donanım seviyelerinde ve 20 inç’e kadar alaşım jantlarla sunulacak. Fiyatlandırma hala tamamlanmadı ancak Peugeot 308 Hybrid’in yaklaşık 34.000 £’lik başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, daha stil odaklı Peugeot 408 Hybrid’in 38.000 £’dan başlaması muhtemel. Eğer öyleyse, sıfır emisyonlu e-408’in 40.000 £ üzerinde fiyatlandırıldığını görebiliriz. Tabii bunlar yurt dışı (ingiltere fiyatları) Türkiye’deki fiyat yapısı hakkında henüz net bir bilgi yok.

408’in lansmanı hakkında daha fazla ayrıntının, otomobilin Ekim ayındaki 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda halka tanıtılmasıyla ortaya çıkmasını bekliyoruz. Umarım, e-308’in ortaya çıkmasının ardından aynı anda e-408 hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.