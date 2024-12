Ana Sayfa » Oyun 2024 Yılının En Çok Satan Oyunları Listesi Açıklandı! Oyun 2024 Yılının En Çok Satan Oyunları Listesi Açıklandı! Emine Emre 7 Görüntüleme

2024 yılının sonuna gelirken pek çok alanda olduğu gibi oyun dünyasının da enleri açıklanıyor. Analiz şirketleri 2024’te oyun sektörünün durumunu ortaya koyan araştırmalarını rapor etmeye devam ediyor. Bu kapsamda ABD merkezli analiz şirketi Circana da bir rapor yayınladı; 2024 yılının en çok satan oyunları listesi açıklandı. İşte ayrıntılar…

2024 Yılının En Çok Satan Oyunları Listesi Açıklandı!

ABD merkezli şirket Circana 2024’ün en çok satan oyunları listesini açıkladı. Tüm platformda gerçekleşen satışların yer aldığı liste, 2024’ün en çok tercih edilen oyunları ya da en popüler oyunları şeklinde de düşünülebilir. 2024 en çok satan oyunlar listesi, hali hazırda oyun satın almak isteyenler için bir referans oluşturabilir.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Circana’nın yayınladığı liste en çok beğenilen oyunlar gibi de düşünülebilir ancak bu listede bazı yapımlar oyunculardan oldukça düşük puan almış durumda. Metacritic’in yayınladığı 2024’ün en kötü oyunları listesini geçtiğimiz günlerde sitemizde paylaşmıştık; ilgili listeye buradan göz atabilirsiniz.

En çok satan oyunlar listesine baktığımızda bir EA (Electronic Arts) rüzgarı esiyor diyebiliriz zira listenin zirvesi EA yapımı bir oyun. Dünyanın en iyi oyun stüdyolarından biri olan EA, pek çok popüler oyunların arkasındaki isim olarak karşımıza çıkıyor. Bahse konu liste 2024 Ocak ayından Aralık ayına kadar olan süreci kapsıyor. Listenin zirvesinde ise EA Sports College Football 25 yer almakta.

2024 yılının en çok satan ikinci oyunu, oldukça popüler olan Helldivers II olurken, üçüncüsü ise Activision Blizzard yapımı Call of Duty: Black Ops 6 oluyor. En satanlar listesinin 4.’sü, 8 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülen Dragon Ball: Sparking! Zeo oldu. Yayınlanmasının üstünden kısa bir zaman geçmesine rağmen oyun büyük bir başarı sağladı.

Call of Duty serisinin başarısı yadsınamaz bir gerçek; serinin oyunları her yıl en çok satanlarda olmayı başarıyor. 2024’te en çok satan beşinci oyun ise ve Call of Duty: Modern Warfare III (2023) oluyor. 10 Kasım 2023 yılında piyasaya sürülen yapım en çok satanların yanı sıra en sevilen oyunlar arasında da yer almakta. Circana’nın analizi neticesinde yayınlanan 2024 en çok satan oyunlar listesi aşağıdaki gibidir: